La Baviera rifiuta per la prima volta a un’ambientalista che ha concluso con successo gli studi da insegnante di iniziare il tirocinio per accedere a una cattedra. Lo riporta il quotidiano Süddeutsche Zeitung citando il ministero bavarese della Cultura che contesta alla ventottenne Lisa Poettinger “attività ed appartenenza in organizzazioni estremiste” incompatibili con i doveri di un funzionario pubblico. Il riferimento è alle proteste contro l’estrazione del carbone e la fiera dell’automobile IAA. Poettinger è anche nota come organizzatrice delle dimostrazioni contro la AfD di un anno fa col motto “insieme contro la destra”.

Il 17 febbraio una nuova ondata di tirocinanti muoverà i primi passi nella carriera nelle scuole e licei del Freistaat Bayern, ma Lisa Poettinger, nonostante la positiva conclusione del ciclo di studi alla Ludwig Maximillian Universität e il primo esame di Stato nelle materie inglese, etica, tedesco e seconda lingua straniera non sarà tra loro. Il Ministero diretto da Anne Stolz (Freie Wähler) deve assicurare che un tirocinante ad un posto da funzionario garantisca sempre i valori dell’ordine democratico. Nel caso Poettinger sono stati contestati limiti che non si vedevano da tempo. Poettinger, come portavoce del gruppo “#noIAA al 05.09.2021” – sigla appartenente alla sfera “Incontro aperto anticapitalista sul clima Monaco”- sostenne che la fiera fosse “simbolo di massimizzazione dei profitti a costo dell’uomo, ambiente e clima”. Per il ministero si tratta di una terminologia tipica dell’ideologia comunista, incompatibile con l’ordine democratico. Ciò anche – sottolinea Ronen Steinke sul quotidiano tedesco – quando fu lo stesso Papa Francesco, incontrando dei cardinali nel 2018 a dirsi “contro gli affari speculativi diretti al mero profitto”. L’espressione “massimizzazione del profitto”, del resto, è impiegata – continua la testata – anche in letteratura economica senza indirizzo rivoluzionario.

D’altronde la stessa Poettinger si definisce marxista ma al contempo convinta sostenitrice della Costituzione tedesca e di quella della Baviera e replica sostenendo che la carta fondamentale non stabilisce né garantisce direttamente un ordine economico concreto e quindi anche il rifiuto del capitalismo debba essere compatibile con la Costituzione. Il ministero la vede diversamente, non solo l’economia di mercato ma la stessa democrazia liberale è censurata dal marxismo, perciò lo slogan “system change not climate change” usato da Poettinger, non va considerato mero richiamo alla neutralità climatica ma inneggiamento allo sconvolgimento politico.

Decisivo è però che contro Poettinger siano in corso diverse indagini, anche in assenza di condanna. “Il presupposto penale di innocenza non corrisponde a un’idoneità a rivestire il ruolo di pubblico ufficiale”. Rilevante è come la donna abbia deciso di difendersi, rivendicando di fatto le azioni teoricamente attribuitele. All’accusa di resistenza a pubblico ufficiale nello sgombero fuori dalla miniera di Lützerath Poettinger aveva contrapposto il “dovere di difendere i nostri mezzi di sussistenza. Senso di responsabilità per la natura e l’ambiente appartengono anche ai principali obiettivi educativi della Baviera”. Nessuna presa di distanza dai presunti metodi illegali impiegati. Il ministero non ha ritenuto compatibile con gli obblighi di neutralità neppure che, rispondendo all’accusa di aver distrutto un manifesto della AfD con assunta retorica antisemita, la donna abbia affermato: “Ritengo necessario prendere sul serio certe minacce per la democrazia e mostrare coraggio civile contro ideologie disumane”.

L’esame dell’idoneità costituzionale per i funzionari risale al decreto contro il radicalismo del 1972 deciso tra lo Stato federale ed i Länder quando più di 1200 docenti e presidi vennero estromessi dalla carriera -ricorda ancora Steinke – per lo più per idee radicali di sinistra. La Baviera aveva applicato la prassi fino al 1991. Recentemente si è discusso se riprendere sistematicamente i controlli in riferimento all’estremismo di destra e il caso Poettinger dimostra che è ancora diritto vigente e se lo Stato volesse potrebbe intervenire. Il mancato accesso al tirocinio comporta l’impossibilità di insegnare anche in strutture private ed è quindi probabile che l’interessata farà causa.