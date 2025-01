Bill Gates ha criticato Elon Musk, accusandolo di promuovere politiche di estrema destra sia negli Stati Uniti sia all’estero. “È davvero folle che possa destabilizzare la situazione politica di alcuni Paesi”. In un’intervista al giornale britannico Times of London, il fondatore di Microsoft, infatti, ha definito “folle” l’influenza di Musk, sottolineando il rischio che i super-ricchi possano destabilizzare il panorama politico globale. Gates ha invitato i Paesi a dotarsi di strumenti di salvaguardia per impedire che figure come Musk influenzino i risultati elettorali.

Pur riconoscendo l’intelligenza di Musk, Gates ha lamentato il fatto che quest’ultimo utilizzi il proprio potere per alimentare “agitazioni populiste”. Ha anche criticato il supporto di Musk a partiti come l’AfD in Germania e a figure controverse, definendo incoerente il suo atteggiamento: “Vuoi promuovere la destra, ma poi dici che Nigel Farage non è abbastanza di destra. Voglio dire, questa è folle. Lui sta con l’AfD“.

Le divergenze tra i due miliardari si riflettono anche sulla loro influenza sulla società: Gates ha spiegato che preferisce concentrarsi su filantropia e innovazione, affrontando temi come l’intelligenza artificiale, i vaccini e il cambiamento climatico, piuttosto che influenzare direttamente le scelte politiche delle persone. Ha inoltre espresso preoccupazione per l’impatto negativo dei social media – inclusa la piattaforma X, di proprietà di Musk – nella diffusione di disinformazione, soprattutto riguardo ai vaccini e alla salute pubblica. “Il problema dei social media è che consentono a informazioni errate e pericolose di raggiungere una massa critica“, ha dichiarato. Gates ha concluso sostenendo che il ruolo degli imprenditore delle Big Tech debba essere quello di unire e non dividere : “Il mondo sta diventando più caotico. Dovremmo usare il nostro talento per aiutare, non per alimentare divisioni“.