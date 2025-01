Arriva dalla California, lo stato Usa più colpito dall’influenza aviaria, la notizia del primo focolaio dell’influenza aviaria H5N9, altamente patogena. Il virus è stato rilevato in un allevamento di anatre nella contea di Merced come comunicato l’Organizzazione mondiale per la salute animale (Woah). La scoperta è avvenuta parallelamente all’identificazione del ceppo H5N1 (più comune) nella stessa fattoria. Quasi 119.000 uccelli nella fattoria sono stati soppressi dall’inizio di dicembre. “Questo è il primo caso confermato di Hpai (Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N9 nel pollame negli Stati Uniti”, ha affermato il dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti nel rapporto alla Woah.

“Questo caso non è inaspettato, né allarmante,” ha dichiarato al New York Times Annette Jones, veterinaria dello stato della California, spiegando che il Dipartimento dell’agricoltura è “sempre in allerta per qualsiasi virus H5.” Secondo Richard Webby (Whoa) la combinazione di virus che si è verificata in questo caso è improbabile che aumenti il rischio di una pandemia umana e non rappresenta una minaccia per la salute umana maggiore rispetto agli attuali ceppi H5N1 che circolano tra bovini, pollame commerciale e animali selvatici.

Sono quattro virus di influenza aviaria della famiglia H5 che circolano in Nord America: due appartengono al ceppo H5N1. Uno di questi, la versione H5N1 B3.13, è stato trovato principalmente in bovini da latte e lavoratori del settore lattiero-caseario. L’altro, conosciuto come D1.1, ha colpito principalmente gli uccelli selvatici e il pollame commerciale. È anche il ceppo che ha causato la morte di una persona in Louisiana e ha costretto a due mesi di ricovero un’adolescente in Columbia Britannica. La ragazzina è stata dimessa solo a metà gennaio dall’ospedale pediatrico di Vancouver dopo settimane di apprensione per le sue condizioni. L’analisi filogenetica condotta dagli scienziati canadesi mostrava che il campione del paziente ha differenze con quelli analizzati dal virus del pollame colpito in Canada ed era strettamente correlato anche se ma non identico ai campioni di due oche trovate morte nella Fraser Valley della Columbia Britannica all’inizio di ottobre.

Poi c’è l’H5N2, che circola in Columbia Britannica. È anch’esso un riassortimento del virus H5N1 con un altro virus influenzale aviario. È stato scoperto per la prima volta nel novembre 2024 e rilevato in almeno due operazioni commerciali di pollame. Ora c’è anche l’H5N9, che finora è stato rilevato solo nella contea di Merced.