Non solo Radja Nainggolan: oltre all’ex calciatore di Roma e Inter, altre 15 persone sono state arrestate nell’ambito dell’indagine sul traffico internazionale di cocaina. Lo ha riferito la procura belga di Bruxelles, spiegando che nel corso delle 30 perquisizioni effettuate in mattinata la polizia ha sequestrato 2,7 kg di cocaina, due giubbotti antiproiettile e molteplici armi, tra cui tre armi da fuoco. Nainggolan è stato arrestato lunedì mattina nell’ambito dell’inchiesta che ha al centro l’importazione di cocaina dal Sud America al Belgio, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione. Il calciatore è stato interrogato e il suo avvocato, Me Omar Souidi, ha reso noto che il suo assistito ha negato qualsiasi coinvolgimento circa le accuse di traffico di droga.

Radja Nainggolan è stato interrogato negli uffici della Polizia giudiziaria di Bruxelles alla presenza del suo legale. “Stiamo ora aspettando di sapere se il mio cliente sarà portato davanti al giudice istruttore“, ha detto l’avvocato Souidi alla stampa belga. Nell’ambito dell’indagine condotta dal magistrato Julien Moinil, la polizia giudiziaria federale ha effettuato le perquisizioni nelle province di Anversa e Bruxelles, ma anche alla periferia della città. Rinvenuti anche 370.430 euro in contanti oltre a gioielli e orologi di lusso, due dei quali hanno un valore stimato di 360mila euro ciascuno. Sequestrati anche un centinaio di monete d’oro per un valore complessivo di 116.522 euro, diversi oggetti di lusso e 14 veicoli.

Nainggolan – che ha giocato in Italia con Cagliari, Roma, Inter e Spal – era appena tornato a giocare nella Serie B del suo Paese con la maglia del Lokeren-Temse. “Il club apprende dalla stampa che il giocatore Radja Nainggolan è stato arrestato nell’ambito di un’indagine”, si legge in una nota della squadra belga. “Come società possiamo solo confermare che il giocatore questa mattina è stato assente dall’allenamento. Oggi la squadra vuole concentrarsi esclusivamente sull’importante partita di martedì sera contro l’Eupen. Per questa partita Radja Nainggolan non è comunque disponibile“.