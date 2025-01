John Elkann, presidente del gruppo Stellantis, sarà audito in Parlamento mercoledì 19 marzo. Dopo essersi prima opposto e aver poi cambiato idea, ha confermato che andrà in commissione Attività produttive della Camera.

A quanto si apprende, oggi pomeriggio a Milano ha avuto luogo un incontro fra Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione e John Elkann. “Al fine di presentare in audizione un quadro esaustivo delle attività di Stellantis in Italia”, si legge in una nota, “Elkann ha confermato la volontà di essere audito in commissione Attività produttive”.

Tra i primi a commentare, la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in commissione Francesca Ghirra: “Finalmente, dopo richieste insistenti da parte di tutte le opposizioni, il capo di Stellantis John Elkann ha trovato tempo per venire in Parlamento”, ha detto. “Ne siamo lieti. Preoccupa fortemente l’assenza di un piano di rilancio dell’industria dell’auto e rumore su ulteriori spostamenti di produzione anche nell’America trumpiana. Speriamo che il presidente di Stellantis smentisca queste dicerie”.