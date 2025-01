“Abbiamo una presidente del Consiglio che ci racconta delle frottole, a reti unificate, con una buona parte, con qualche lodevole eccezione, del sistema mediatico”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in una diretta sui suoi canali social, attaccando la presidente del Consiglio e suggerendo di “far scendere i titoli di coda di questo film di fantascienza di chi è il governo”. Conte ha attaccato in primis il blocco navale sbandierato dal governo Meloni: “Siamo in questi primi giorni del 2025 a +135% di sbarchi, sono arrivati 3074 migranti contro i 1305 del gennaio dell’anno scorso, e questo nonostante lo spot da quasi un miliardo di euro che il nostro governo ha girato in Albania, stanno fallendo laddove hanno preso in giro gli italiani e dicono che hanno una soluzione”.

Poi l’attacco si è diretto alla legge di bilancio con la quale, accusa l’ex premier “è stato realizzato un taglia-stipendi”. “Non diciamo cara Meloni che abbiamo aumentato gli stipendi, non prendiamo per il cuneo i cittadini: non è un popolo bue, non basta una grande efficacia comunicativa, governare è un’altra cosa”.