“L’Australia crede a Olya e Brenda“. Una frase urlata più volte da una tifosa, pochi secondi prima che Alexander Zverev prendesse la parola sul palco allestito al centro della Rod Laver Arena, dopo la finale degli Australian Open 2025 persa dal tedesco contro Jannik Sinner. In diretta, in pochi avevano capito esattamente cosa stesse urlando la spettatrice. Zverev era apparso subito contrariato, oltre a essere già scosso per la sconfitta in campo. Ma che cosa significa quella frase urlata nel silenzio del campo centrale di Melbourne?

Il riferimento è a Olya Sharypova e Brenda Patea, due ex fidanzate di Zverev che lo hanno entrambe accusato di violenza domestica. Il primo caso risale addirittura a oltre 5 anni fa: Sharypova, tennista con una sola partita a livello Wta, accusò il tedesco di ripetute violenze durante lo US Open 2019. Zverev negò ogni accusa e nel gennaio 2023, dopo un’indagine durata 15 mesi, l’ATP ha annunciato che non avrebbe intrapreso alcuna azione disciplinare contro l’atleta, parlando di “prove insufficienti” a sostegno delle accuse. “Oltre all’inchiesta portata avanti dall’ATP, ho avviato anche procedimenti giudiziari in Germania e in Russia, vincendoli entrambi. Sono felice che finalmente sia tutto risolto”, commentò all’epoca Zverev.

Poco dopo però arrivarono le nuove accuse da parte di un’altra ex fidanzata, Brenda Patea. La donna sostenne di essere stata spintonata contro un muro e soffocata da Zverev in seguito a una discussione, avvenuta nel 2020 nell’appartamento che all’epoca condividevano. Per questo motivo, il tennista è stato indagato per lesioni personali. Il processo si è aperto durante il Roland Garros 2024, ma si è chiuso dopo pochi giorni con un accordo extragiudiziale, di natura economica. Una multa di 200mila euro che però non risulta come un’ammissione di colpevolezza da parte del tennista.

In conferenza stampa, dopo la finale persa, a Zverev è stato chiesto di commentare quell’urlo da parte di una spettatrice: “Bene per lei. Penso che fosse l’unica nello stadio a credere a qualcosa in quel momento”, l’arida risposta del numero 2 al mondo. Che non ha voluto aggiungere altro.