Le forze armate guidate dal generale Abdel Fattah Al-Burhan hanno conquistato la città di Wad Madani. I militari sudanesi sono entrati nella capitale dello stato di Gezira, nelle mani delle Forze di Supporto Rapido (Rsf) da dicembre 2023, dopo settimane di combattimenti contro la formazione guidata da Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemedti. Gli attacchi avrebbero preso di mira i Kanabi, un gruppo storicamente emarginato composto principalmente da Nuba e altre tribù africane. L’Ohchr (Alto Commissariato della Nazioni Unite per i diritti umani) ha ricevuto tre video che documentano scene di violenza, tra cui uccisioni illegali. Sarebbero stati filmati a Wad Madani, con uomini in uniformi delle Saf visibilmente presenti. Nei video, le vittime sono state disumanizzate e denigrate come “Wassekh” (sporcizia), “Afan” (muffa), “Beheema” (animale) e “Abnaa E-dheif” (bastardi), e le esecuzioni sommarie sono state salutate dai responsabili come “Nadhafa” (un’operazione di pulizia).

La presa della città è considerata un possibile punto di svolta nel conflitto, poiché consentirebbe all’esercito di interrompere le linee di rifornimento delle Rsf verso Khartoum e la metà orientale del paese. In quasi due anni, le violenze divampate nell’aprile 2023 in seguito al tentativo di integrare le Rsf nelle Forze armate sudanesi hanno determinato in Sudan una delle più gravi crisi umanitarie al mondo, spingendo oltre 14 milioni di persone ad abbandonare le loro case e sprofondando metà della popolazione nella fame.

Persistono serie preoccupazioni anche per i civili nel Darfur settentrionale, dove gli attacchi motivati ​​etnicamente da parte delle Rsf e delle milizie arabe alleate contro gruppi etnici africani, in particolare gli Zaghawa e i Fur, continuano a esigere un tributo orribile. Separatamente, circa 120 civili sarebbero stati uccisi e più di 150 feriti in attacchi di droni nella città di Omdurman, il 13 gennaio, presumibilmente lanciati dalle Saf su un mercato nella piazza Ombada Dar es Salam, un’area controllata dalle Rsf.

I responsabili dell’armamento di entrambe le parti sono i produttori degli Emirati Arabi Uniti, Russia, Cina, Serbia, Turchia e Yemen, che sono tra coloro che violano flagrantemente l’embargo internazionale sulle armi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Darfur, secondo i dati commerciali e l’analisi di intelligence open source di Amnesty International. Una consolidata rete comprende i produttori di armi degli Emirati, il gruppo russo Wagner e i combattenti sudanesi, con il metallo prezioso che conferisce al gruppo paramilitare Rsf un’autosufficienza finanziaria. Nel 2022, gli Emirati Arabi Uniti hanno importato 39 tonnellate di oro dal Sudan, per un valore di oltre 2 miliardi di dollari. Mentre i dati sulle importazioni di oro per il 2023 e il 2024 non sono disponibili, le spedizioni dirette di oro sudanese sono continuate.

A maggio 2023, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha notato che gli Emirati Arabi Uniti ricevono quasi tutto l’oro esportato dal Sudan. Gli Emirati Arabi Uniti sono anche un cliente primario dell’oro contrabbandato illegalmente dal Sudan in Egitto, Etiopia, Ciad, Uganda e Sudan del Sud. La Rsf ha anche ricevuto la maggior parte dell’addestramento e delle armi della Russia e, in cambio, l’oro del Sudan ha ridotto l’impatto delle sanzioni occidentali sulle casse di Mosca durante l’invasione su vasta scala dell’Ucraina.

La Russia, tuttavia, ha giocato su entrambi i fronti. I funzionari sono in trattative con la Saf per garantire una base navale russa sulla costa sudanese del Mar Rosso, controllata dall’esercito sudanese. Il presidente Putin ha a lungo cercato un porto sul Mar Rosso per proteggere gli interessi economici della Russia e migliorare la sua posizione militare nei confronti degli Stati Uniti nella regione. Sullo sfondo una crisi umanitaria senza precedenti. Le Nazioni Unite stimano che più di trenta milioni di persone hanno bisogno di aiuti dopo quasi due anni di conflitto, mentre le armi e l’oro continuano ad arricchire chi ha interessi nella persistenza del conflitto.