A Wishaw, nel North Lanarkshire in Scozia, un uomo di 68 anni è diventato l’ultimo residente di Stanhope Place, soprannominata “la strada più solitaria della Gran Bretagna“. La storia di Nick Wisniewski, ex impiegato bancario, rappresenta un esempio emblematico delle difficoltà che possono sorgere quando la riqualificazione urbana si scontra con i diritti dei residenti. Due anni fa, quando molti media si interessarono al caso, dal The Independent al Daily Mail, le sue foto con una maglia dell’Inter fecero il giro della Gran Bretagna. Oggi la sua vicenda è tornata di attualità, dopo che il Daily Star l’ha inserita tra le storie dei proprietari di casa più ostinati e testardi al mondo, che si rifiutano di cedere all’evoluzione frenetica del mondo immobiliari anche a costo di subirne le conseguenze.

In questo senso, la situazione di Nick Wisniewski è paradigmatica. Vive in uno degli otto blocchi di appartamenti ormai abbandonati, che dovrebbero essere demoliti per un progetto di riqualificazione. Un tempo abitata da circa 200 persone, Stanhope Place è ora un deserto urbano. “Ci sono otto blocchi con 16 appartamenti ciascuno. C’erano circa 200 persone qui, ora è tutto vuoto, le proprietà sono abbandonate e le finestre rotte”, raccontava Wisniewski nel 2022 al The Independent. Il consiglio comunale ha offerto al pensionato 35mila sterline e due anni di affitto gratuito per trasferirsi, ma lui ha ritenuto che la somma non fosse sufficiente per acquistare una nuova abitazione.

Wisniewski ha acquistato il suo appartamento nel 2017 attraverso un programma di acquisto agevolato destinato agli inquilini degli alloggi popolari. La zona, un tempo vivace, è ora dominata da erbacce e rifiuti, tra cui vecchi elettrodomestici abbandonati dagli ex residenti. Nick, racconta ora il Daily Star, ha intenzione di resistere, anche se ammette che “è strano essere l’unica persona che vive qui, non c’è nessuno con cui parlare”. L’altra stranezza fu la sua decisione di farsi intervistare dai media britannici mentre indossava una maglia dell’Inter. Precisamente quella della stagione 2020/21, l’anno dello scudetto vinto dai nerazzurri con Antonio Conte in panchina. Chissà se, nelle sue lunghe giornate in solitaria, Wisniewski non abbia continuato a seguire le vicende dell’Inter, passata sotto il timone di Simone Inzaghi, oppure non sia diventato da quest’anno un tifoso del Napoli.