“Siamo l’unica scuola di Reggio Calabria senza impianto di riscaldamento. Non possiamo usare stufette elettriche perché gli estintori sono tutti da revisionare. Ho già inviato tre lettere all’amministrazione ma nessuno ci ascolta. Ora basta”. A parlare in questo modo a ilfattoquotidiano.it è Adriana Labate, dirigente dell’istituto Scopelliti (ex Larizza) di Reggio Calabria, esausta per la situazione che si trova a gestire nell’indifferenza totale – come lei stessa sottolinea – dell’amministrazione. A segnalare la questione la questione era stata una mamma, Catia Gattuso, che a nome di altri genitori aveva lanciato un appello. Ora, a farsi sentire è anche la preside che da mesi lavora per avere un incontro con l’amministrazione comunale. In queste ore ha mandato un’ulteriore richiesta al primo cittadino Falcomatà, all’assessore ai lavori pubblici Francesco Costantino e al prefetto Clara Vaccaro.

Il problema è l’assenza di qualsivoglia impianto di riscaldamento/raffrescamento delle aule nei plessi dell’infanzia-primaria “Corrado Alvaro” e “Giudice Scopelliti” dove c’è la secondaria di primo grado “Bevacqua”. Il problema, infatti, non sono solo le temperature rigide di questi giorni ma anche i mesi primaverili. “Durante l’anno scolastico 2022-2023 – spiega Labate – sono stati effettuati lavori per la messa in sicurezza della facciata del plesso, nell’ambito dei quali era stata prevista l’installazione degli impianti di riscaldamento. Tuttavia, sembrerebbe che per porre rimedio alla situazione di grave ammaloramento riscontrata nella facciata, non sia rimasto alcun margine per potere finanziare anche gli ulteriori lavori per l’impiantistica. Allo Scopelliti, invece, ad oggi il Comune non ha previsto alcun intervento relativo all’installazione degli impianti di riscaldamento/raffreddamento, nonostante le istanze inoltrate tanto da me quanto dai miei predecessori”.

Una situazione non più sostenibile, al punto che una delegazione di genitori ha chiesto alla preside di intervenire nuovamente. A quel punto la dirigente ha preso carta e penna e ha scritto: “Si richiede, con la massima urgenza, un incontro tra funzionari dell’amministrazione comunale e una delegazione dell’utenza scolastica (genitori e personale), al fine di pianificare gli indispensabili interventi finalizzati a garantire il benessere termico a studenti ed operatori scolastici ponendo fine, così, ad una disparità di trattamento, ormai più che evidente, tra il nostro istituto scolastico e le altre scuole, dotate di impianti di riscaldamento/raffreddamento dell’aria”. Labate è preoccupata anche per il personale scolastico: a causa del dimensionamento, infatti, gli impiegati sono aumentati, ma quattro climatizzatori (a funzionamento elettrico) sono ancora collocati negli uffici amministrativi di un plesso chiuso per inagibilità.

Immagine d’archivio