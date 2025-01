“Il mio messaggio alle aziende è chiaro: producete in America. Se non lo farete, dovrete pagare i dazi”. Lo ha detto Donald Trump a Davos rivolgendosi al World Economic Forum tramite collegamento video in videoconferenza. “Mi piacerebbe incontrare Putin presto”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. “Dobbiamo mettere fine alla guerra orribile” in Ucraina.