È stata già ribattezzata dall’opposizione la “santa”, come la Parthenope di Sorrentino addobbata dei tesori di San Gennaro. A porgerle i paramenti sacri, però, non sarebbe stato un cardinale coi capelli tinti, ma il potente presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella.

Sta facendo discutere, in Basilicata, la nomina alla guida dell’Agenzia di promozione turistica della regione della giornalista Margherita Sarli, da anni compagna inseparabile dell’ex governatore, nonché referente regionale dei calendiani, Pittella.

Il via libera della giunta regionale guidata dal forzista di rito lettiano Vito Bardi è arrivato dopo mesi di trattative col suo predecessore, transitato dal Pd ad Azione in seguito alla mancata candidatura alle politiche del 2022, e dal centrosinistra al centrodestra alle regionali di aprile dell’anno scorso.

Pittella ha incassato anche la nomina come amministratore del Consorzio industriale di Matera del capo del suo vecchio staff presidenziale, Antonio Di Sanza, già eletto in Consiglio regionale una volta con Forza Italia e una seconda col Partito democratico.

A levarsi contro le scelte giunta, quindi, sono state le consigliere regionali M5S, Alessia Araneo e Viviana Verri.

“Era tutto già previsto”, hanno ironizzato le esponenti del Movimento 5 stelle pubblicando un’immagine di Parthenope vestita dei paramenti di San Gennaro. “Il dado è tratto: le nomine sono state fatte, ma non è stato il caso a metterci lo zampino, bensì le solite trite dinamiche politiche. Il presidente della giunta, pardon, del consiglio fa pesare la propria presenza. Il sistema Basilicata vince, vince ancora, il tema è: quando vincerà la comunità lucana?”

Araneo e Verri hanno evidenziato “lo squilibrio di forze” nel centrodestra lucano, allargato ai renziani di Italia viva e ai calendiani di Azione. Con l’ex governatore Pittella sempre più padrone dei giochi nella maggioranza: vuoi aver propiziato la conferma di Bardi proprio coi consensi arrivati dal suo feudo elettorale, vuoi per l’esperienza di tre mandati consiliari già alle spalle, più uno da presidente della giunta.

“Dopo aver tenuto in ostaggio la Basilicata per settimane prima di trovare la quadratura del cerchio -hanno concluso Araneo e Verri-, chiediamo al presidente Bardi e a tutta la giunta regionale di centrodestra di ripiegarsi finalmente sui troppi problemi che attanagliano la nostra regione: a partire dalla crisi idrica fino ad arrivare alla questione sanitaria”.

Sulla deriva “pittelliana” di Bardi bis, mercoledì 22 gennaio è intervenuto anche il capogruppo Pd Piero Lacorazza, sottolineando il ruolo sempre più marginale del socio di maggioranza della coalizione di centrodestra, Fratelli d’Italia. “Un partito – ha sostenuto Lacorazza – che continua ad essere tenuto all’angolo di questa maggioranza ‘asimmetrica’ tra il sostegno al presidente Bardi e l’opposizione al governo Meloni”.

Di “spartizione di poltrone nella maggioranza” ha parlato anche Fp Cgil Potenza.

Sarli, 40 anni ancora da compiere, viene indicata anche come social media manager e autrice. Nel 2021, infatti, ha pubblicato un libro, “L’albero della vita. Storie di ordinario coraggio” (edizioni Zaccaria), in cui racconta le vicende di dieci pazienti del reparto di ematologia dell’ospedale San Carlo di Potenza. Inclusa quella del “suo” Marcello. “In oltre dieci anni di esperienza – si legge nelle note biografiche diffuse dalla giunta regionale – ha consolidato una forte competenza nel campo della comunicazione e delle relazioni istituzionali, nel coordinamento di progetti e nella promozione territoriale”. “Margherita vive di luce propria. È una persona di grandissima qualità professionale, di assoluto spessore politico”. Così Pittella parlava della sua compagna a novembre del 2023 in un’intervista concessa al Quotidiano del Sud. “Devo dire per onestà che negli anni, solo per il fatto di essermi vicina, ha fatto passi indietro, subito sgambetti e pregiudizi immeritati, che però ha sopportato senza mai dire una parola o assumere atteggiamento fuori posto”.