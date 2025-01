Dazn ci ripensa: niente più Serie A in promo a 9,99 euro fino a fine stagione. L’offerta lanciata negli scorsi giorni, che aveva sollevato così tante polemiche, è già finita. Sospesa con quattro giorni d’anticipo, evidentemente a causa dell’effetto boomerang che la campagna aveva creato all’azienda. Nessuna comunicazione ufficiale, come in perfetto stile Dazn: in realtà non c’è stata una vera e propria marcia indietro, un’ammissione di culpa, delle scuse agli abbonati presi in giro per aver sottoscritto all’inizio della stagione un contratto annuale al triplo del prezzo. Semplicemente, l’offerta all’improvviso non è stata più disponibile: sulla pagina dedicata a cui era possibile accedere da apposito link, la scadenza che inizialmente era prevista al 26 gennaio è stata anticipata alle ore 15 di mercoledì 22. Cioè il giorno dopo in cui è esploso il caso. Questo genere di offerte flash sono tutte a discrezione delle azienda che possono mutarne termini e scadenze quando vogliono, come indicato per altro anche nelle condizioni, dunque tutto assolutamente lecito da questo punto di vista. Ma è chiaro che rimane il forte sospetto che siano state proprio le proteste furibonde sui social a far cambiare idea a Dazn.

L’azienda non ha voluto commentare. Sulla scelta potrebbe aver pesato anche la deriva che aveva avuto la campagna: a quanto ha potuto ricostruire Il Fatto, la promo a 9,99 euro non doveva essere aperta a tutti i nuovi abbonati, ma indirizzata solo a un cluster molto limitato, quelli cioè registrati sulla piattaforma senza abbonamento per i contenuti gratuiti (per intenderci, quelli che si erano iscritti ad esempio per vedere Juve-Milan in chiaro sulla app). Solo loro hanno ricevuto la mail con il link per accedere all’offerta. Quel link però poi ha cominciato a circolare in maniera indiscriminata, e non essendo protetto, di fatto chiunque poteva accedere allo sconto. Non certo una giustificazione per Dazn, semmai un’ulteriore colpa, vista l’incapacità dal punto di vista tecnico di distribuire correttamente la promozione. Un errore che si somma alle continue giravolte di marketing che hanno pesantemente contribuito ad affossare il brand.

Sta di fatto che una campagna che era stata pensata per provare ad ampliare il bacino d’utenza di Dazn, ha portato all’azienda solo negatività. Comunque sia andata, la sospensione anticipata era inevitabile. Adesso si torna alle tariffe di listino: 35 euro al mese per il piano standard, 60 per il plus che permette di vedere in contemporanea su due reti differenti. Col solito equivoco di un prezzo troppo alto per i tifosi, ormai convinti che guardare la Serie A debba costare molto meno, ma necessaria all’azienda che paga a peso d’oro i diritti alla Lega Calcio. In attesa di un altro rincaro o di una nuova promozione, insomma dell’ennesimo autogol di Dazn.

X: @lVendemiale