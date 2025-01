Uno studente di 17 anni è stato accoltellato al collo in piazza Testaccio a Roma. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, è uno studente e l’aggressione è avvenuta dopo una lite a scuola tra coetanei. Sul posto sono intervenute la polizia e l’autoambulanza del 118.

La vittima dell’accoltellamento è uno studente di origini filippine mentre gli aggressori sarebbero due: un altro studente di origini egiziane che avrebbe usato il coltello con l’aiuto di un altro giovane. Il ferito è stato trasportato in ospedale, al San Camilo, in codice rosso: il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

“Non so chi mi ha colpito”, ha dichiarato subito alle forze dell’ordine, secondo quanto riporta Repubblica. Secondo le ricostruzioni la lite sarebbe iniziata a scuola e poi proseguita all’uscita: la rissa è avvenuta attorno alle 14,30, in piazza Testaccio. I giovani si sono rotolati a terra ed è poi spuntato un coltello. A utilizzarlo, secondo i testimoni, sarebbe stato il giovane egiziano. Gli aggressori dopo aver accoltellato la vittima sarebbero fuggiti.