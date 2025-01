Una serata agrodolce per le squadre italiane impegnate in Champions League. L’Atalanta si impone con un netto 5-0 sullo Sturm Graz, ottenendo così la certezza matematica della qualificazione per i playoff, ma la speranze di passare direttamente al turno successivo entrando nella top 8 si fanno sempre più concrete. Chi invece questa possibilità l’ha persa è la Juventus che ha pareggiato 0-0 in casa del Brugge. Un solo tiro in porta dei bianconeri. Un dato emblematico che riassume la qualità della presentazione degli uomini di Thiago Motta. Successo di prestigio invece per il Bologna che rimonta il Borussia Dortmund al Dall’Ara 2-1, anche se è arrivata la conferma definitiva dell’eliminazione degli emiliani dal torneo.

“Ci voleva, visto che nel 2025 non si riusciva a vincere. È arrivata nel momento giusto, abbiamo fatto un bel percorso in Champions con un calendario non facile. Siamo stati bravi, stasera volevamo chiudere”. Così l’allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport. “E’ un bel risultato per noi, già essere nei primi 24 all’inizio della competizione non era così scontato”, ha aggiunto. Ora l’ultimo turno contro una big del calcio europeo. “Andremo a Barcellona con sfrontatezza, ma senza perdere umiltà perché affrontiamo una squadra molto forte e di mezzo c’è anche un campionato molto duro. Vediamo i risultati di stasera e domani e poi vedremo, comunque andremo a Barcellona per fare il massimo come sempre”.

Thiago Motta è parso invece molto meno soddisfatto: “Tutte le squadre che sono venute qui hanno avuto difficoltà contro una squadra che si difende molto bene e anche noi. Non abbiamo creato a sufficienza per poter vincere la partita. È un peccato perché potevamo fare meglio, sempre nel rispetto dell’avversario. Noi abbiamo sofferto poco, ma anche creato poco. Dai nostri attaccanti voglio però vedere di più“.

Dei tre allenatori, Vincenzo Italiano è quello più molto emozionato: “Se penso che oggi ho vinto la mia prima partita in Champions League, sono felice ed emozionato. Siamo eliminati, ma per me è come se avessimo vinto una semifinale. Sono molto contento, perché i ragazzi lo volevano a tutti i costi. È un sogno che si avvera”.

Questa sera Inter e Milan puntano ad avvicinare la qualificazione diretta al prossimo turno di Champions League. I nerazzurri, in trasferta se la vedranno con lo Sparta Praga, mentre i rossoneri ospiteranno il Girona. Entrambe le squadre scenderanno in campo alle ore 21.