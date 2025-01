“A Giorgia Meloni, che ha la vera responsabilità di tutto questo disagio che vivono ogni giorno lavoratori e studenti, dico di smettere di nascondersi dietro di lei perché la ricorderanno un giorno, quando non sarà più premier, come quella che quando c’era lei non c’era un treno che arrivasse in orario“. Così la segretaria del Pd Elly Schlein ha concluso il suo intervento alla Camera, dopo l’informativa del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sulla situazione della rete ferroviaria nazionale.