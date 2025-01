Lorenzo Sonego sta impressionando. Il tennista non ottiene solo successi sui campi da tennis dell’Australian Open, in cui sarà impegnato mercoledì 22 gennaio nel durissimo quarto di finale con il giovane americano Ben Shelton. Il piemontese infatti vola anche su Spotify. Già, la musica è una grande passione dell’italiano che nel 2021 pubblicò il brano musicale “Un solo secondo”. Il brano, in questi giorni ha abbondantemente superato un milione e 500mila riproduzioni, come non era mai capitato a un tennista di alto livello.

Il pezzo è stato realizzato in collaborazione con AlterEdo (nome d’arte di Edoardo Pepe), classe 1996, cantautore indie e rap, palermitano di nascita, ma torinese d’adozione. “Andrò a Sanremo solo quando mi chiameranno per cantare. Non è ancora arrivata la telefonata, ma l’aspetto”, ha detto scherzosamente Sonego in conferenza stampa dopo aver battuto Tien, che a sua volta aveva eliminato il numero 5 al mondo Medvedev.

La direzione del Festival di Sanremo evidentemente apprezza la presenza dei grandi sportivi, tanto da invitarli a partecipare come ospiti all’evento. L’anno scorso così come quest’anno, il numero uno al mondo Jannik Sinner è stato vanamente corteggiato e, molto spesso, atleti di primo livello di altri sport sono saliti sul palco dell’Ariston: quasi mai però nelle vesti di cantanti (si ricorda il campione del mondo di motociclismo, Marco Lucchinelli, nel 1982), limitandosi a parlare delle proprie gesta di sportivi o, addirittura, per condurre, come accaduto al dirigente del Milan Zlatan Ibrahimovic. “Sto preparando un nuovo pezzo. Non si può dire nulla, se non che lo stile è reggaeton”, ha svelato Sonego. Chissà se magari alla prossima edizione del Festival parteciperà. Come cantante, ovvio.