“Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso“. Così Lewis Hamilton in un post su Instagram nel suo primo giorno a Maranello. “Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme”, ha aggiunto il 40enne vincitore di 7 titoli mondiali.

La prima settimana di lavoro in Ferrari per Lewis Hamilton è cominciata. Il pilota inglese ha fatto il suo ingresso verso le 10 a Maranello, accolto dal team principal, Fred Vasseur, e dal CEO di Ferrari, Benedetto Vigna. Come anticipato da Autoracer.it, per lui è in programma la visita alla Gestione Sportiva, le prime riunioni con gli ingegneri allo scopo di programmare la nuova stagione e l’attesissima prima volta in pista, che dovrebbe essere mercoledì 22 gennaio, meteo permettendo. Non c’è l’ufficialità da parte del team, ma la terza giornata di Hamilton nel quartier generale della Rossa potrebbe essere quella del debutto in pista a Fiorano. Per lui è pronta la F1-75, monoposto del 2022.