“Inopportunità politica e gravità della condotta”. Con queste motivazioni il M5s ha annunciato di aver presentato, sia alla Camera che al Senato, una mozione di sfiducia individuale contro la ministra Daniela Santanché. “Il Parlamento ha il dovere di non chiudere gli occhi”, hanno dichiaratoi capigruppo 5 telle in una nota. “Giorgia Meloni, salvando Santanchè già una volta, ha leso la reputazione del Paese. Ora basta”. Il leader Giuseppe Conte, poco dopo, sui social ha rilanciato: “Metteremo di nuovo il governo con le spalle al muro di fronte al Parlamento e agli italiani. Se pensano di far finta di nulla come al solito si sbagliano di grosso”. Un’altra mozione di sfiducia, sempre contro la ministra, era stata presentata da M5s e opposizioni ad aprile scorso,ma era stata respinta.

Il 17 gennaio scorso, Daniela Santanché è stata rinviata a giudizio nell’ambito del caso Visibilia e quindi andrà a processo. Per il momento la presidente del Consiglio non si è espressa, ma circa dieci giorni prima, durnate la conferenza stampa di inizio anno, aveva detto che avrebbe “valutato” il caso. Segno che non è disposta a difenderla fino alla fine. Ora il leader M5s attacca proprio il silenzio di Meloni: “Lei che urlava allo scandalo e chiedeva dimissioni per tutti ha perso di nuovo la voce di fronte ai suoi amichetti di partito?”, si legge nel suo post. “È da mesi che deve imporre a Santanchè di uscire dal Governo. Non possiamo permetterci alla promozione del Turismo e del nostro Paese una ministra rinviata a giudizio per falso in bilancio e con una pesantissima inchiesta per truffa allo Stato sui fondi Covid. Fratelli d’Italia – insiste Conte – ci dava dei criminali sulla gestione della pandemia ora restano in silenzio di fronte a pesanti accuse che riguardano esponenti del loro partito e l’uso che hanno fatto dei soldi che noi abbiamo stanziato per lavoratori e imprese. Sono senza vergogna”.