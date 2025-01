Araujo, Tomori, anzi no Kelly. Rashford, Joao Felix, magari arriva Walker. Tante idee, quasi tutte confuse, nella spasmodica ricerca di rinforzare una squadra che evidentemente non era stata costruita bene e raddrizzare la stagione: è il calciomercato dei disperati di gennaio. Juventus e Milan, per ragioni diverse, sono le big più in difficoltà in campionato, quelle che più hanno deluso le aspettative. Non per caso sono anche le più attive sul mercato. L’affanno con cui Giuntoli (ma il discorso vale anche per Ibrahimovic&C.) si agita, salta di nome in nome, passa da un reparto all’altro, scandaglia tornei in giro per l’Europa alla ricerca dell’occasione giusta che non c’è, fa capire che qualcosa non ha funzionato. Si sapeva che le rivoluzioni non si fanno in un giorno, o meglio in una sessione di mercato, e a settembre la sensazione era già quella di una rosa forte ma incompleta, che sul campo si è rivelata soprattutto la seconda e meno la prima, complice l’infortunio di Bremer. Manca un centrale, i terzini, il vice Vlahovic, manca quasi tutto nonostante l’ultima campagna faraonica. Quanto al Milan, la scelta sbagliata sulla guida tecnica ha condizionato tutto il resto.

Se la diagnosi è abbastanza chiara, più complesso individuare la cura. Per i rossoneri non è semplice migliorare una rosa che non sta performando non certo – o comunque non in prima istanza – per i suoi limiti. A maggior ragione con i tanti paletti che la società si autoimpone da sempre (per il salto di qualità servirebbe un centravanti da 60-70 milioni, o magari un regista di livello mondiale, e non si trovano certo a gennaio). La Juve invece sta cercando di mettere una toppa alle tante falle aperte in organico, ma è dura senza budget: Giuntoli ha già speso tanto (ed evidentemente non sempre bene), si può aggiungere qualche altro prestito ma senza esagerare coi riscatti (ci sono già 80 milioni da onorare a giugno tra i vari Conceicao, Gonzalez, ecc.).

Il risultato è il tourbillon di trattative improbabili a cui assistiamo in questi giorni. La Juve, che in estate era partita da Calafiori e Todibo (ricordiamolo), per poi ripiegare su Kalulu, ha inseguito per due settimane il capitano del Barcellona Araujo salvo poi scoprire che non era sul mercato e ridursi ad offrire quasi 30 milioni per Tomori che fino a due settimane fa era totalmente ai margini del progetto Milan (ma che ora Conceicao non vuole cedere, mentre in società stapperebbero lo champagne). Ora pare voglia ripiegare addirittura su un carneade del Newcastle. Intanto Thiago Motta gioca senza riserve, mentre capitan Danilo è stato messo fuori rosa in attesa dalla rescissione (tanto valeva aspettare giugno). Davanti, per rimediare alla svista sul vice Vlahovic ha preso Kolo Muani, ma solo in prestito e senza opzioni per l’estate, dove il problema si riproporrà (al quadrato vista la probabile, inevitabile partenza di Vlahovic). Mentre i rossoneri avevano bisogno di un centravanti: sognavano Rashford (che non è nemmeno una punta), invece arriverà il terzino Walker (perché il posto per i giocatori britannici è uno solo). Così alla fine questa finestra potrebbe essere ricordata più per le cessioni, che per gli acquisti: come quella di Kvaratskhelia, che almeno a livello economico è stata un affare per De Laurentiis. O magari quella di Cambiaso, per cui si parla di un’offerta irrinunciabile di 60 milioni e passa (sarebbe lo stesso discorso per Tonali, senza nemmeno lo spettro della squalifica: spiacerà ai tifosi, ma come si fa a rifiutare). È la regola aurea del mercato: a gennaio non si compra quasi mai bene. Al massimo si vende.

X: @lVendemiale