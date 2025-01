informato’, quindi lo sapeva dalla famiglia”. “Se Donald Trump fosse uscito sulla stampa dicendo pubblicamente che voleva delle particolari ritorsioni contro qualche iraniano, la mia situazione si poteva complicare moltissimo”, conclude la giornalista. Dicendo che Elon Musk “aveva incontrato l’Ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite che è a New York” poco prima del suo rapimento, Sala spiega che Musk “diventa una persona fondamentale” in un caso come questo che riguarda Iran, Italia e Usa. Comunque, l’unica “risposta che ha avuto Daniele da Andrea Stroppa è stata ‘è’, quindi lo sapeva dalla famiglia”. “Se Donald Trump fosse uscito sulla stampa dicendo pubblicamente che voleva delle particolari ritorsioni contro qualche iraniano, la mia situazione si poteva complicare moltissimo”, conclude la giornalista. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)

“Nessuno della mia famiglia e neanchehanno mai parlato con. Innanzitutto, diciamo che la mia famiglia prova a contattare chiunque in quei momenti e l’unica priorità dal loro punto di vista era liberarmi. Nessuno di loro ha mai parlato con Elon Musk ma Daniele Raineri contatta il referente di Elon Musk in Italia,e gli chiede se può far arrivare questa notizia dalla famiglia perché non la scopra dai giornali”. Così, intervistata daa Che tempo che fa.