In Usa cresce la preoccupazione per gli effetti dell’influenza aviaria sugli animali domestici. Un allarme comprensibile considerata la vicinanza dei “pet” ai padroni. La Food and Drug Administration ha invitato i produttori di alimenti per cani e gatti, che utilizzano materie prime crude o non pastorizzate derivate da pollame o bovini, a rinnovare i piani di sicurezza alimentare inserendo controlli indirizzati specificamente al virus dell’influenza aviaria, considerato ormai un “pericolo noto o ragionevolmente prevedibile”. A dicembre alcuni lotti di cibo erano stati ritarati dopo la morte di alcuni felini per H5N1.

“In questo momento è noto che l’H5N1 può essere trasmesso a gatti e cani quando mangiano prodotti derivanti da pollame o bovini infetti (ad esempio, latte non pastorizzato, carne cruda o uova non pastorizzate) che non hanno subito una fase di lavorazione in grado di inattivare il virus”, scrive l’Fda. I rischi maggiori al momento sembrano essere per i gatti o altri felini, che “possono soffrire di malattie gravi o morte per infezione da H5N1”. I cani, invece, “possono contrarre l’H5N1, anche se di solito mostrano segni clinici lievi e bassa mortalità rispetto ai gatti”. Per aumentare la sicurezza degli alimenti per gli animali, l’Fda consiglia due strade: la prima è accertarsi che le materie prime provengano soltanto da capi che non abbiano contratto il virus; l’altra è adottare misure di certificata efficacia (come i trattamenti termici) che inattivino il virus eventualmente presente in carne, latte e prodotti a base di uova.

Il dipartimento dell’Agricoltura della Georgia, in Usa, ha confermato un caso di influenza aviaria in un’azienda di pollame situata nella contea di Elbert. Si tratta del primo caso di aviaria in un allevamento nello stato e desta particolare preoccupazione poiché la Georgia è ai primi posti per produzione di pollame in Usa. “Per la prima volta da quando l’epidemia nazionale in corso è iniziata nel 2022, l’influenza aviaria ad alta patogenicità è stata confermata in un’azienda di pollame nello stato della Georgia”, ha detto il commissario per l’agricoltura della Georgia Tyler Harper. “È una seria minaccia per l’industria numero 1 della Georgia e per i mezzi di sussistenza di migliaia di georgiani che si guadagnano da vivere nell’industria avicola”. Le autorità sanitarie hanno messo in quarantena tutte le aziende di pollame commerciale nel raggio di 10 chilometri. Sono state inoltre vietate fiere e mostre avicole in tutto lo stato. Dall’inizio della nuova epidemia, nel 2022, negli Usa quasi 650 allevamenti di pollame siano stati colpiti dall’aviaria per un totale di circa 130 milioni di volatili interessati.

Non c’è solo la Fda in campo. Nei giorni scorsi i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno inviato un alert a medici e laboratori perché accelerino i tempi per i test di sottotipizzazione del virus in pazienti ricoverati con sospetta influenza aviaria. Obiettivo: “Prevenire ritardi nell’identificazione delle infezioni umane” da “virus A H5N1”, e supportare così “un’assistenza ottimale ai pazienti e un controllo tempestivo delle infezioni e l’indagine sui casi”. L’avviso è stato diramato visto il periodo caratterizzato da “alti livelli di attività” della classica influenza stagionale (che ha provocato diversi decessi, ndr) e visto il rilevamento di “sporadiche infezioni umane con virus dell’influenza aviaria A H5N1”, spiegano i Cdc che raccomandano “una tempistica abbreviata per la sottotipizzazione di tutti i campioni di influenza A tra i pazienti ospedalizzati e che aumentino gli sforzi nei laboratori clinici per identificare l’influenza non stagionale”.

“Si ricorda a medici e laboratoristi – prosegue l’agenzia Usa – di testare per l’influenza i pazienti sospetti e, in futuro, di accelerare la sottotipizzazione dei campioni positivi all’influenza A da pazienti ospedalizzati, in particolare quelli in un’unità di terapia intensiva”. I casi umani di infezione da virus dell’influenza aviaria A H5 negli States hanno raggiunto quota 66 nel 2024 (67 dal 2022). “La maggior parte delle infezioni negli esseri umani è stata clinicamente lieve, ma è stato segnalato un decesso“, ricordano i Cdc. I casi umani registrati negli Usa sono ufficialmente 67 di cui tre è ignota la fonte di esposizione al virus.

La sottotipizzazione, rimarcano, è particolarmente importante nelle persone che hanno avuto una storia di esposizione rilevante ad animali selvatici o domestici infetti o potenzialmente infetti dal virus dell’influenza aviaria A H5N1. I Cdc, dunque, ora raccomandano che “tutti i campioni respiratori positivi all’influenza A provenienti da pazienti ospedalizzati, in particolare quelli in terapia intensiva, vengano sottotipizzati per i virus dell’influenza stagionale il prima possibile dopo il ricovero, idealmente entro 24 ore”. Ai medici viene indicato di raccogliere informazioni complete sull’eventuale esposizione ad animali selvatici e domestici, compresi i pet (ad esempio gatti) e a prodotti di origine animale (pollame, mucche da latte, latte vaccino crudo e prodotti a base di latte vaccino crudo, cibo per animali a base di carne cruda) o su un recente contatto ravvicinato con un caso sospetto. Si danno indicazioni poi anche sulle misure di controllo delle infezioni come l’eventuale isolamento del paziente e l’uso di protezioni. E tornando ai test, se quello iniziale non identifica un sottotipo dell’influenza stagionale, va disposto l’approfondimento sul sottotipo di influenza A, e anche questo passaggio va fatto entro 24 ore dal ricovero per i pazienti risultati positivi genericamente all’influenza A.

Intanto un uomo di 28 anni è deceduto a causa dell’influenza aviaria A/H5N1 in Cambogia come ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’uomo ha contratto il virus probabilmente nell’allevamento di pollame dove svolgeva attività di vigilanza e in cui erano stati segnalati casi di animali malati. Ha cominciato a manifestare sintomi il primo gennaio e, dopo il ricovero avvenuto il 7, è deceduto il 10 gennaio. L’Oms ricorda che da gennaio 2023 a dicembre 2024, nel mondo “sono stati segnalati 954 casi di infezione umana con il virus dell’influenza aviaria A/H5N1 da 24 Paesi. Di questi, 464 sono stati fatali“.