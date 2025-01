Federica Brignone si conferma in ottima forma e conquista il SuperG di Cortina, tappa di Coppa del Mondo. L’azzurra ha preceduto di 58 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami e di 1″08 l’altra elvetica Corinne Suter. Ai piedi del podio Elena Curtoni mentre Sofia Goggia vincitrice della discesa di ieri, si è piazzata settima a 1″25 dalla Brignone. Successo numero 31 in carriera in Coppa del Mondo per la valdostana, che allunga così in classifica generale.

“Oggi ho davvero attaccato, mi sentivo veloce – ha detto Brignone al termine della discesa -, anche alla fine ho fatto tutto come avevo in mente. Quando ho visto che avevo dato un secondo a Corinne Suter ho pensato che oggi ce la potevo fare”. E così è stato. “Un weekend bellissimo per la mia carriera – ha aggiunto – Mi trovo bene sulla neve compatta e primaverile perché si scivola di più, e fai lasciare andare lo sci. Era un SuperG molto veloce, bisognava osare tantissimo. Devo continuare a sciare come oggi, devo fare la miglior manche possibile e questa non mi verrà sempre. In allenamento ho sempre sciato bene e dunque è più facile riprodurre ciò che fai tante volte”.

“Grande giornata, grande Fede e Sofia ieri. Cosa devo dire, sono le regine di Cortina. Aspettiamo gli uomini, ma le donne sono davvero grandi. Adesso vediamo i Mondiali di Saalbach”. Così l’ex campione azzurro Alberto Tomba a RaiSport, nel commentare la vittoria di Brignone. Una gara perfetta la sua, in cui ha fatto registrare il miglior tempo in tutti gli intermedi. L’italiana è stata autrice di un capolavoro, all’attacco e veloce dall’inizio non ha lasciato scampo alle avversarie.

La classifica generale di Coppa del Mondo vede ora Brignone al comando con 639 punti. Al secondo posto la svizzera Camille Rast a quota 533, mentre la terza posizione è occupata dalla svedese Sara Hector con i suoi 507 punti.