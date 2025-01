Se in Supercoppa italiana il Milan aveva rimontato sia la Juventus che l’Inter conquistando il trofeo, questa volta ha rimediato la prima sconfitta targata Sergio Conceiçao. All’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Thiago Motta si è imposta per 2-0 disputando un secondo tempo nettamente superiore a quello dei rossoneri. “A differenza del primo tempo, nel secondo è cambiato tutto: la Juve ha avuto più voglia di vincere, è mancata aggressività e sono arrivati 2 gol, potevamo prenderne anche un altro perché volevamo uscire con la pressione dell’avversario e sono le cose che non capisco“, ha ammesso il portoghese nella consueta intervista post gara.

“Il primo responsabile sono io, l’allenatore, il primo passo per vincere una partita è voler vincerla. Non vengo qui con la scusa della stanchezza. Siamo a gennaio, dai su. Secondo me dobbiamo avere il frigo vuoto per avere più fame – ha affermato il tecnico del Milan soffermandosi su un concetto a lui molto caro – Io ho avuto delle piccole squadre quando ho cominciato ad allenare 13 anni fa, ho sempre avuto squadre non granché a livello tecnico, ma sempre con una fame incredibile. Perché poi nella vita è così: dobbiamo avere degli obiettivi, crescere, continuare ad avere successo, fame e voglia di obiettivi personali per arrivare a fine carriera ed essere orgogliosi di quello che si è fatto”.

Conceiçao ha fatto poi mea culpa definendosi come il primo artefice del ko: “Sono io che devo cambiare l’atteggiamento e la mentalità dei giocatori, prendo io le responsabilità di questa sconfitta perché non sono stato bravo all’intervallo. Questo calo nel secondo tempo non si giustifica, sono io che devo cambiare questa situazione”. Il portoghese hai poi evidenziato come non si possa contare sempre e solo sui top players della squadra: “Non possiamo affidarci sempre sui giocatori con più esperienza, è anche responsabilità degli altri. Non dobbiamo mettere tutto il peso su Theo, Leao o Maignan, non è giusto. Gli altri non si devono nascondere. Se io decido che un giocatore con 18-19 anni è uguale a uno di 35, allora lo è anche nella responsabilità. Dobbiamo parlarci guardandoci negli occhi e vedere cosa si può fare in più, io per primo come allenatore. Infine, il tecnico rossonero ha commentato i piani di mercato per questa sessione invernale: “Stiamo parlando con la società. Se avete visto i cambi della Juve sono diversi rispetto ai nostri ragazzi. Sono anche entrati bene, ma non voglio trovare delle scuse: io non trovo scuse sul mercato. Ovviamente vorrei qualcosa in più e ne stiamo parlando”.