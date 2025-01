Da una parte c’è lo scontro diretto contro il Milan, dall’altra il calciomercato che sta portando nuovi giocatori ma anche brutte notizie. Con questi pensieri Thiago Motta si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra la sua Juventus e i rossoneri: entrambe le squadre cercano punti vitali nella lotta per il quarto posto, che vale la Champions. Il tecnico bianconero, dopo 13 pareggi in 20 partite, è alla disperata ricerca di una vittoria: “Siamo i primi a non essere contenti dei tanti pareggi, abbiamo fatto bene in tante gare ma evidentemente non basta per vincere. Vedo una crescita nelle ultime partite – ha spiegato – ma non siamo contenti dei risultati e della classifica. Vogliamo essere più in alto e lavoriamo tutti i giorni per vincere”.

Se il campo chiama, il mercato non è da meno. La Juve però ha comprato: sono arrivato Randal Kolo Muani e Alberto Costa. L’attaccante francese potrebbe già debuttare contro il Milan: “In questo momento stiamo aspettando le pratiche burocratiche, se tutto è ok domani sarà con il gruppo se no dovremo aspettare la prossima. Con Vlahovic sono buoni giocatori che possono giocare insieme”. L’attaccante serbo è recuperato, come ha confermato lo stesso Thiago Motta. Che avrà un terzino in più a disposizione: “Alberto Costa ha portato energia ed entusiasmo, sicuramente sarà un ragazzo in più per portare energia alla squadra”.

Un altro terzino però rischia di partire: è noto l’interessamento del Manchester City per Andrea Cambiaso, gli inglesi sarebbero disposti a offrire 65 milioni di euro. Cambiaso è una pedina strategica del gioco di Motta, è stato uno dei migliori della sua Juve anche se – come tutta la squadra – ha accusato qualche infortunio e una leggera flessione. Il tecnico fa buon viso a cattivo gioco: “Cambiaso? Andrea lo vedo molto bene, domani giocherà“. E ancora: “Il mercato lo conosciamo e fa parte del gioco. Ma non mi piace parlare di mercato, in più di una cosa ‘se accadrà’. Di sicuro c’è solo che domani lui sarà in campo”. Poi Thiago Motta ha concluso con una battuta, che però potrebbe nascondere un velo di irritazione: “Se mi è capitato di chiedere di non cedere dei giocatori? Sì, ma la società li ha venduti“. Quasi un monito.