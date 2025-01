“Ranieri è una persona anziana che sta dando dei consigli a tutti quanti, viene ascoltato e recepito dai giocatori perché tocca le corde giuste”. Con queste parole rilasciate a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Fabio Capello loda l’operato di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma dopo la vittoria (5 su 5 per lui) nel derby contro la Lazio di Marco Baroni.

“È l’uomo adatto per riportare serenità alla squadra, ai giocatori e ai tifosi. Sta dimostrando di capire molto di calcio, i risultati sono una logica conseguenza”, ha sostenuto l’ex tecnico italiano in merito al lavoro che sta facendo Ranieri in una stagione così complessa per la Roma. “Non è l’età da criticare. Tante volte, in questi casi, si dice che un allenatore è bollito. Era bollito Ancelotti che ora al Real sta vincendo tutto, era bollito Ranieri che sta facendo bene a Roma. L’esperienza è una qualità importante“.

Proprio sull’attuale allenatore dei Blancos si è voluto soffermare Capello, date le voci sul suo possibile futuro come nuovo tecnico giallorosso a partire da quest’estate, considerando anche che Ranieri dovrebbe abbandonare la panchina per entrare nella dirigenza del club: “La Roma ha già il suo Ancelotti romano, è Ranieri. E poi ho qualche dubbio che Claudio andrà a fare il dirigente. Se farà bene, magari gli verrà proposto di prolungare ancora di un anno il contratto e probabilmente accetterà, con un ruolo da manager da campionato inglese, tra campo e scrivania”. Capello quindi ha voluto svelare quali erano i metodi di Alex Ferguson, il manager per eccellenza: “Lui con l’aiuto dello staff, alla fine andava in campo una volta alla settimana. Ranieri può fare lo stesso“.