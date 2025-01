Uno studente di 18 anni a Bratislava ha ucciso in una scuola due persone accoltellandole e ha ferito gravemente un’altra che si trova attualmente in condizioni critiche. Secondo le prime informazioni diffuse dalla stampa slovacca, l’attacco è avvenuto intorno alle 13 nell’edificio di una palestra nella città di Spisská Stará Ves, nel distretto di Kezmarok, Slovacchia orientale. Stando alle ricostruzioni dei media locali, lo studente ha aggredito un insegnante e due compagni di classe con un coltello per poi tentare la fuga. Le autorità hanno comunicato che il diciottenne è stato arrestato. Secondo quanto riportato dal sito tvnoviny.sk, le vittime sono la preside del liceo e una studentessa, mentre si contano anche diversi feriti.

(foto d’archivio)