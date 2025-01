La Lazio non cambia la sua posizione. Il club di Claudio Lotito ha scelto di licenziare il proprio storico falconiere, Juan Bernabé, colpevole di aver diffuso immagini e video del proprio pene dopo che si era sottoposto a un’operazione chirurgica per l’impianto di una protesi. Ospite del programma radiofonico La Zanzara, condotto da Cruciani e Parenzo, il patron biancoceleste ha ribadito: “Non lo perdono. Ammazzi una persona e poi chiedi perdono? Ma voi come ragionate? “.

Il presidente della Lazio ha discusso animatamente con i due conduttori nel tentativo di spiegare le sue ragioni: “Sono 20 anni che cerco di estirpare alcune cose da questo ambiente. Voglio un calcio etico e didascalico. C’è pure la Curva che ha fatto un comunicato pesantissimo contro Bernabé. Mica penserete che gli ho chiesto io di fare questo comunicato. Non posso mandare nelle scuole con i bambini uno che fa una cosa del genere. Se era lucido va internato”, ha affermato Lotito prima di proseguire ribadendo che “ovviamente chiederemo i danni per quanto accaduto. Hanno perso la testa sia lui che l’urologo Antonini (il dottore che lo ha operato, anche lui allontanato dallo staff medico). Il medico ha usato Bernabé per farsi pubblicità. Infatti sono aumentate le richieste per operazioni di quel tipo. Nel contratto che hanno sottoscritto con noi è precisato che chi non rispetta l’etica del club viene mandato via”.

Il numero uno biancoceleste ha poi risposto a Parenzo che ha ricordato il saluto romano che Bernabé fece rivolgendosi al pubblico nel 2021. In quel caso il falconiere era stato sospeso, ma non allontanato. “Lo dici te che fare il saluto romano è più grave di diffondere sul web le foto del proprio pene. A casa mia non è così. Parenzo devi farti mandare al manicomio. Comprati una squadra, pagati un falconiere e decidi tu cosa è più grave. Poi forse a te piace vederli e prenderli . Dovete capire che con le sue azioni ha danneggiato l’immagine della Lazio”. Infine sull‘aquila che al momento si trova senza falconiere: “Non ci sono problemi, troveremo una soluzione, ci sono mille possibilità. Ricordatevi che con Lotito il risultato è sempre garantito”.