La Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da sars-cov-2, presso l’Aula al IV piano di Palazzo San Macuto, ha svolto l’audizione di rappresentanti della JC-Electronics Italia srl. Alle 14 si svolge invece l’audizione di Domenico Arcuri, ex commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.