“Io questa mattina ho ascoltato l’audizione di chi mi ha preceduto”, Dario Bianchi, fondatore e amministratore di JC-Electronics Italia srl. “Senza polemiche, ho audito una spy story infarcita da non documentate informazioni. Ho dato mandato ai miei legali di verificare se ci siano le condizioni per essere costretti a tutelare la mia persona e l’operato della struttura commissariale e quella stagione”. Così Domenico Arcuri, ex commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19, nell’audizione in Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid alla Camera.