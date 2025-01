La lotta alle miniere illegali in Sudafrica si è trasformata in una carneficina. Dopo aver condotto numerose operazioni e arresti, la polizia di Stilfontein, a sud-ovest di Johannesburg, ha individuato una miniera d’oro non regolare con centinaia di minatori impegnati a estrarre pepite. Il piano degli agenti di arrestarli tutti si è però scontrato con la resistenza degli uomini che hanno deciso di rimanere sottoterra. Così, l’idea delle forze di sicurezza è stata quella di cercare di stanarli interrompendo per mesi le forniture di cibo e acqua. Il risultato è stato drammatico: fino ad ora sono stati estratti dalla miniera 78 cadaveri, mentre 166 sono state estratte vive.

Il numero delle vittime, però, potrebbe ancora salire. L’operazione di salvataggio ordinata dal tribunale è iniziata solo giovedì, ma sono ancora centinaia le persone bloccate a due chilometri di profondità. Da agosto la polizia ha impedito che venissero portate scorte di cibo e acqua, finché a dicembre è stato il tribunale a imporre l’invio di beni di prima necessità a quelli che localmente vengono definiti “zama zamas“. “Il nostro mandato era quello di combattere la criminalità ed è esattamente ciò che stiamo facendo”, ha affermato Athlenda Mathe, portavoce nazionale della polizia sudafricana, difendendo l’operato dei suoi uomini. “Fornendo cibo, acqua e beni di prima necessità a questi minatori illegali, la polizia permetterebbe alla criminalità di prosperare”, ha poi aggiunto.

Il prezzo di questa strategia in termini di vite umane, però, è altissimo, tanto che aumentano ogni giorno le critiche all’operato degli agenti e al governo: “Questi minatori, molti dei quali lavoratori clandestini e disperati provenienti dal Mozambico e da altri Paesi dell’Africa meridionale, sono stati lasciati morire in una delle più orribili manifestazioni di negligenza volontaria da parte dello Stato nella storia recente”, ha affermato martedì la Federazione sindacale sudafricana. L’Alleanza Democratica, il secondo partito della coalizione al governo, ha comunque dichiarato che la situazione nella miniera è “gravemente sfuggita di mano” e ha chiesto un’indagine indipendente.