Un’altra assenza. Per infortunio, certo. Ma un’altra assenza che pesa e che continua in qualche modo a fare i conti con il calciomercato. Il tema è questo: Dusan Vlahovic non è della partita contro l’Atalanta. Ma soprattutto: Dusan Vlahovic non è più un intoccabile nella Juventus. Per nulla. Le voci sull’attaccante serbo, che nel 2026 andrà a scadenza di contratto, cominciano a essere sempre più insistenti e secondo gli addetti ai lavori l’ipotesi che il bianconero (di Torino) resti nel suo futuro sembra sempre meno concreta. Questo perché la Juventus sta cercando un attaccante che con Thiago Motta possa essere potenzialmente un titolare, più che una spalla o un’alternativa all’ex Fiorentina: non è casuale il pressing per Randal Kolo Muani del Psg, che piace anche al Milan ma che in Serie A vede soprattutto Giuntoli in vantaggio sulla concorrenza.

Il francese convince sia per l’esperienza internazionale, sia perché rappresenta quel giocatore più di movimento che Motta ha in mente lì davanti: un perno, sì, ma anche un aiuto a mandare a rete i compagni di squadra, quei trequartisti ed esterni su cui la Juventus ha investito parecchio la scorsa estate. E al suo nome si deve aggiungere anche quello di Joshua Zirkzee: l’olandese difficilmente si sposterà da Manchester a gennaio, ma se dovesse continuare a fare così tanta panchina le cose cambierebbero per giugno. E la Juventus tornerebbe eccome alla carica.

Il futuro di Vlahovic, insomma, è in bilico e i rumors si sprecano. L’ultimo, ipotesi al momento smentita ma non così campata per aria, riguardava l’Arsenal di Arteta, che ha bisogno di un attaccante visto l’infortunio di Gabriel Jesus. È difficile arrivare a un accordo, ma non impossibile: solo che la Juve deve cercare di monetizzare il più possibile ed evitare una minusvalenza che rischierebbe di essere anche bella forte. Perché quando è stato acquistato a gennaio 2021, i bianconeri spesero 83,5 milioni di euro per acquistarlo dalla Fiorentina: in 124 partite complessive, ha realizzato 53 reti. Poco meno di una ogni due partite. Vale a dire oltre 1,5 milioni a gol.

Una cessione a meno di 30 milioni rischierebbe di colorare di rosso il suo nome a bilancio e per questo ne servirebbero almeno 40 per convincere la Juve a privarsene sin da subito. Una valutazione di certo alta per un attaccante che ha attraversato un momento anche molto complicato con i suoi tifosi nemmeno un mese fa. Di fatto, il mercato potrebbe quasi relegare Dusan allo status di riserva di lusso, almeno fino alla prossima estate, quando il suo futuro sarà molto meglio delineato. Piccola curiosità: due anni fa, prima che passasse alla Roma, Lukaku era nei pensieri di Massimiliano Allegri. Per l’attaccante del Chelsea si stava imbastendo uno scambio proprio con Vlahovic, più conguaglio a favore dei bianconeri. Già allora, i segnali che non fosse intoccabile c’erano. Ma erano deboli. Ci si aspettava dal giocatore una ripresa che è mancata. E tutto l’entusiasmo per il suo arrivo si è di fatto esaurito.