Si era ritirato dal calcio appena 30enne, dopo una carriera ricca di successi come la conquista della Premier League con il Chelsea e il Mondiale con la Germania vinto in Brasile nel 2014 nella finale contro l’Argentina. Oggi André Schürrle ha cambiato completamente vita. L’ex calciatore tedesco compie imprese estreme negli angoli più freddi d’Europa. Solo con pantaloncini, scarpe, zaino e un cappello di lana in testa.

“Il freddo più forte che abbia mai provato”, si legge nel post pubblicato su Instagram dall’ex calciatore. Il tedesco ha diffuso un video sui social in cui mostra degli estratti della sua ultima impresa estrema: un bagno notturno in una cascata. Poi Schürrle si mostra quasi completamente nudo mentre sfida delle temperature glaciali con alcuni compagni di viaggio: “Guardateci! Che giornata! Abbiamo superato il limite assoluto! Con i miei fratelli! Il freddo più forte che abbia mai provato! Disagio! Dolore! Sofferenza! Crescita!”, si legge sotto al post. L’ex Chelsea evidentemente non è più intenzionato a vivere una vita agiata: “La comodità è la peggiore dipendenza“, aveva scritto a Capodanno come messaggio d’auguri per il 2025 rivolgendosi ai suoi 5,2 milioni di followers.

Pensate che un paio di anni fa Wim Hof, meglio noto come The Iceman, ossia un atleta di 65 anni olandese specializzato in sfide estreme lo sfidò. L’ex giocatore dei Blues ovviamente non declinò la proposta. Tutt’altro. Vecchie foto sui suoi profili social ritraggono Schürrle seminudo mentre scalava una montagna sotto la neve. Era arrivato in cima alla Sniezka, vetta di 1.603 metri tra i Monti dei Giganti, in Polonia: “La cosa mentale e fisica più difficile che abbia mai fatto! Negli ultimi minuti non riuscivo a sentire nulla e dovevo trovare qualcosa dentro di me per andare avanti. Un’esperienza che non dimenticherò mai: -19 gradi, 100 chilometri orari di vento in faccia, neve forte e pioggia! Cosa ho imparato, io e il mio corpo siamo più forti di quanto pensassi. Se ci metto mente e anima posso fare tutto”, aveva dichiarato l’ex calciatore. Ora ha compiuto una nuova impresa degna di nota, ma chissà quante altre ne starà pianificando.