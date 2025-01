L’Arsenal sta indagando sugli attacchi social inviati alla moglie di Kai Havertz dopo l’eliminazione del club contro il Manchester United al terzo turno di Fa Cup. Il tedesco ha sbagliato un rigore nella sconfitta dei Gunners all’Emirates prima che la sua compagna, Sophia, che aspetta il suo primo figlio, ripubblicasse due messaggi abominevoli che aveva ricevuto su Instagram. Ha descritto un messaggio come “scioccante” e ha esortato il suo mezzo milione di follower a essere “più rispettosi”. L’agenzia di stampa PA ha appreso che la società di tecnologia dei dati Signify è stata incaricata dall’Arsenal di determinare l’identità delle persone che hanno pubblicato i messaggi. L’indagine potrebbe quindi consentire al club di denunciare i colpevoli alla polizia e gli account verranno anche segnalati su Instagram.

Prima del suo errore su rigore, il venticinquenne non è riuscito a convertire due buone occasioni per risolvere la partita. Si è diretto spedito nel tunnel dopo che Joshua Zirkzee (oggetto del desiderio di Thiago Motta) ha segnato il rigore vincente. Havertz aveva anche perso una grande occasione nella sconfitta per 2-0 nella semifinale di andata della Coppa di Lega contro il Newcastle a metà settimana, ma mantiene il sostegno del tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta. In conferenza stampa, lo spagnolo ha confermato l’esigenza di “fare qualcosa al riguardo, perché accettarlo o tacere ha conseguenze terribili. È qualcosa che dobbiamo assolutamente sradicare da questo sport”. Il tecnico ha anche sottolineato il comportamento “cinico” e l’ipocrisia di alcuni tifosi, capaci un giorno di esultare per l’attaccante e il giorno dopo di insultarlo. “Il 27 dicembre in casa abbiamo vinto 1-0, Havertz ha segnato un gol e tutto lo stadio ha cantato Waka Waka (una canzone di Shakira reinterpretata in suo onore). Di questa situazione siamo tutti responsabili, voi (giornalisti) siete responsabili, tutti sono responsabili della narrazione, tutti sono responsabili del modo in cui parliamo, e non possiamo voltarci dall’altra parte”.