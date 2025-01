Ennesima giornata di disagio per i viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana. Nove convogli, tra Alta Velocità e Intercity, sono stati cancellati o hanno subito limitazioni, mentre altri cinque sono attualmente fermi sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Paola-Salerno, dove il maltempo ha causato danni significativi. Due treni notturni hanno accumulato ritardi superiori ai 350 minuti, pari a quasi sei ore. La circolazione è stata sospesa tra San Lucido e Diamante, in provincia di Cosenza, dalle 7:40 di questa mattina. Successivamente, dalle 9:30, è stata sospesa anche tra San Lucido e Paola. La situazione è in graduale ripresa tra Paola e Diamante, mentre permane sospesa tra San Lucido e Paola. Nella stazione ferroviaria di Scalea decine di viaggiatori stanno attendendo possibili servizi sostitutivi per i treni cancellati o che hanno accumulato forti ritardi. Alcuni dei treni sono arrivati a un ritardo di 390 minuti, come nel caso della linea Alta Velocità per Bolzano. Risulta sospesa anche la circolazione sulla linea Sapri-Lamezia Terme, dove è corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

Fs italiane in un comunicato ha spiegato che “il forte vento ha causato la presenza sulla linea ferroviaria, Reggio Calabria-Paola-Salerno, di oggetti metallici esterni alla ferrovia. Inoltre, in alcune zone le piogge intense non consentono una regolare circolazione dei treni. È comunque in corso l’intervento di ripristino della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Al momento non è possibile attivare dei collegamenti con autobus per l’interruzione anche della viabilità stradale. ”

Anche sulla linea alta velocita Firenze-Roma sul tratto Valdarno e Arezzo la circolazione è rallentata a causa di un guasto tecnico. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la normalità, ma nel frattempo i treni Alta Velocità vengono instradati sulla linea convenzionale, con un conseguente allungamento dei tempi di percorrenza fino a 50 minuti. Una nota sul sito infomobilità di Rfi ha comunicato che dalle 10.37, sulla linea alta velocità Firenze-Roma, la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.