La tregua è vicina, anzi. Così vicina non lo è mai stata, ha detto Joe Biden. Anche Hamas, dicono funzionari israeliani, ha accettato i termini per un cessate il fuoco e il rilascio di alcuni ostaggi. Nel giorno in cui è in corso in Qatar l’ultimo round di colloqui, e dopo le dichiarazioni del segretario di Stato americano Antony Blinken e le indiscrezioni dei media israeliani, Associated Press riferisce che secondo la bozza d’intesa visionata dai propri giornalisti Israele rilascerà 50 detenuti palestinesi per la liberazione di ognuna delle 5 soldatesse in ostaggio a Gaza. Fonti vicine a Hamas hanno riferito che l’accordo di tregua a Gaza include il rilascio di circa “mille prigionieri palestinesi“. Mentre Bbc parlava del rilascio di tre ostaggi da parte di Hamas nel primo giorno di attuazione del piano, a cui seguirà il ritiro delle forze israeliane (Idf) dalle aree popolate di Gaza. La fonte dell’emittente britannica è un funzionario palestinese, secondo il quale dopo una settimana Hamas dovrebbe rilasciare altri quattro ostaggi e Israele dovrebbe iniziare a consentire agli sfollati nel sud della Striscia di tornare verso nord. Conferme anche dal Jihad Islamico che ha inviato una delegazione a Doha “per chiudere l’accordo”. Le notizie sui termini, quindi, si rincorrono e non sempre combaciano, ma tutte le fonti sono d’accordo su un punto: l’accordo sembra ormai essere cosa fatta.

Sulla tempistica non c’è alcuna certezza, ma secondo il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump l’accordo sugli ostaggi e sul cessate il fuoco nella Striscia potrebbe essere completato entro la fine della settimana e il ministro degli Esteri del Qatar, Paese mediatore, ha confermato che i colloqui sono “alle fasi finali” e che un’intesa è possibile “molto presto”. Intanto Blinken presenterà oggi in un discorso al Consiglio Atlantico un piano per ricostruire e governare Gaza dopo la guerra, secondo quanto hanno riferito tre funzionari statunitensi ad Axios. Il piano si basa sull’istituzione di un meccanismo di governo che prevede il coinvolgimento della comunità internazionale e dei Paesi arabi, che potrebbero anche inviare truppe a Gaza per stabilizzare la situazione della sicurezza e fornire aiuti umanitari. E in attesa del via libera all’intesa, l’Egitto si sta preparando ad aprire il valico di frontiera di Rafah per far passare gli ostaggi israeliani e i prigionieri palestinesi: aiuti umanitari e carburante, scrive Araby al Jadeed, inizieranno ad entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico di frontiera a partire dal primo giorno del cessate il fuoco, insieme a case mobili, tende e macchine per la bonifica del terreno.

All’interno del governo israeliano c’è però chi si oppone alla tregua: il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano ed esponente dell’estrema destra, Itamar Ben Gvir, ha infatti invitato il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich – leader del partito nazionalista Sionismo Religioso che si è definito “omofobo, razzista e fascista” – a unirsi a lui per impedirla. “Propongo di andare insieme dal primo ministro Netanyahu e informarlo che se approva l’accordo ci dimetteremo dal governo”, ha detto Ben Gvir secondo Times of Israel, “sottolineo che anche se ci opponiamo, non faremo cadere il primo ministro, ma questa cooperazione è il nostro unico modo per impedire l’accordo di resa e garantire che la morte di centinaia di soldati non sia stata vana”.

Altre vittime palestinesi nella notte – In attesa che l’intesa venga finalizzata, però, continuano gli scontri: gli attacchi israeliani nella Striscia hanno ucciso almeno 18 persone durante la notte, tra cui sei donne e quattro bambini. Due raid nella città centrale di Gaza, Deir al-Balah, hanno ucciso due donne e i loro quattro figli, di età compresa tra 1 mese e 9 anni. Una delle donne era incinta e il bambino non è sopravvissuto, ha affermato l’ospedale dei Martiri Al-Aqsa, che ha ricevuto i corpi. Altre 12 persone sono state uccise in due attacchi dell’Idf contro la città meridionale di Khan Younis, secondo l’Ospedale Europeo.

Le fasi della tregua – Secondo le notizie raccolte da Bbc, lo spostamento degli sfollati da sud verso il nord della Striscia dovrebbe avvenire esclusivamente a piedi, lungo la strada costiera. Auto, camion e mezzi trainati da animali dovrebbero poter passare solo da controlli ai raggi X adiacenti la Salah al-Din Road, effettuati con la collaborazione di team di sicurezza di Qatar ed Egitto. L’accordo prevederebbe anche una zona cuscinetto di 800 metri lungo i confini orientali e settentrionali della Striscia durante la prima fase (42 giorni) e disposizioni per la permanenza delle forze israeliane lungo il Corridoio Philadelphia, lingua di terra al confine tra Gaza ed Egitto. Stando alle notizie della Bbc, nella prima fase Israele dovrebbe rilasciare mille detenuti palestinesi, tra i quali circa 190 condannati a più di 15 anni di carcere, e Hamas dovrebbe liberare 34 ostaggi, mentre i negoziati per la seconda e terza fase dovrebbero iniziare al 16esimo giorno di tregua.

I familiari degli ostaggi – Martedì si è tenuto anche un nuovo incontro tra i familiari degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas e Netanyahu. Alle famiglie è stato detto che l’accordo potrebbe essere firmato “entro poche ore“. Il premier si è impegnato a riportare a casa tutti gli ostaggi. Tuttavia, le famiglie hanno sottolineato che “le parole non bastano”. All’incontro non hanno partecipato però i parenti degli ostaggi deceduti che hanno protestato per essere stati esclusi: “Siamo in una situazione in cui 33 ostaggi vengono rilasciati, ma non abbiamo chiarezza sulla sorte degli altri”, ha affermato Eli Shtivi, padre di Idan Shtivi, assassinato e rapito il 7 ottobre. “Stiamo abbandonando 70 ostaggi. Mi sento abbandonato e così tutti gli ostaggi e le famiglie lasciate fuori da questa fase del processo. A mio parere, è una vergogna e un’umiliazione”.

Il passaggio di consegne all’inviato di Trump in Medio Oriente – Secondo Trump l’accordo dovrebbe essere finalizzato entro il fine settimana. “Ho capito che c’è stata una stretta di mano e che lo stanno portando a termine”, ha detto il presidente eletto in un’intervista a Newsmax, “ma deve avere luogo”. Non si è dilungato oltre. Oggi in ogni caso è previsto in Qatar il “round finale” di colloqui per la tregua di Gaza e la liberazione degli ostaggi per “finalizzare i dettagli rimanenti dell’accordo”. Ai colloqui sono attesi i capi delle agenzie di intelligence israeliane, gli inviati per il Medio Oriente dell’amministrazione americana entrante e uscente e il primo ministro del Qatar. “I mediatori terranno colloqui separati con Hamas“, scrive Afp. Ieri, una fonte a conoscenza dei colloqui ha dichiarato che ci sono stati “progressi significativi sui punti ancora irrisolti” dei negoziati in Qatar, che hanno portato alla presentazione di una nuova proposta “concreta” alle parti. La fonte ha aggiunto che c’è stata una risposta iniziale “positiva” da entrambe le parti. Quanto agli inviati americani, quello di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, si trova nella regione e negli ultimi giorni ha incontrato funzionari israeliani e del Qatar. Si sta coordinando con l’inviato uscente di Joe Biden per il Medio Oriente, Brett McGurk, che si trova a Doha da diversi giorni. A sostenere l’importanza dell’inclusione di Witkoff nell’ultima tornata di colloqui è lo stesso Blinken, perché se si riuscirà a raggiungere un cessate il fuoco a Gaza, spetterà in parte alla squadra di Trump assicurarsi che sopravviva. “Penso che Steve Witkoff sia stato un partner eccezionale in questo e anche il Presidente eletto Trump ha chiarito che vuole che questo accordo vada avanti, e che vada avanti prima del 20 gennaio”, ha detto Blinken in un’intervista a Msnbc. “Tutti vogliono sapere, ed è molto utile che Steve ne faccia parte, che l’amministrazione Trump continuerà a sostenere l’accordo che il Presidente ha messo sul tavolo e che abbiamo negoziato”, ha aggiunto Blinken, “quindi creare questa fiducia con la partecipazione di Steve Witkoff, credo sia stato fondamentale”.