“Il portiere Loris Karius ha firmato un contratto con lo Schalke 04 valido fino al termine della stagione. Il trentunenne, che recentemente era sotto contratto con il Newcastle United, vanta una lunga carriera in squadre di alto livello come 1. FSV Mainz 05, Liverpool, Besiktas e 1. FC Union Berlin”. Questo è quanto si legge sul sito ufficiale dei tedeschi. Il marito di Diletta Leotta ha quindi sposato la causa di una nobile decaduta del calcio tedesco come la squadra biancoblu. L’ipotesi del ritiro anticipato può dunque considerarsi sfumata.

“Dopo il prestito di Ron-Thorben Hoffmann all’Eintracht Braunschweig, volevamo assicurarci di non perdere qualità all’interno del nostro gruppo di portieri. Con l’arrivo di Loris Karius, siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Ha anni di esperienza ad alti livelli, è in ottima forma fisica e può iniziare ad allenarsi immediatamente. È qui per competere con Justin Heekeren, che sarà il titolare nella ripresa della stagione sabato contro il Braunschweig,” ha affermato Youri Mulder, direttore del calcio professionistico dello Schalke 04.

Karius, carichissimo per la nuova avventura, ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni: “Lo Schalke 04 è un grande club con tifosi molto appassionati. È una realtà che ho avuto modo di conoscere in passato durante le mie visite qui come avversario. Sono felice di entrare a far parte di questa squadra e sono determinato a dare il massimo”.