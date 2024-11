“Se sei stato fuori per tutto il tempo che ho trascorso io, allora ovviamente devi considerare il pensionamento“. Loris Karius è ben cosciente della sua situazione professionale. Il tedesco oggi vive a Milano insieme alla conduttrice Diletta Leotta. Sul fronte calcistico però, al momento tutto tace. Dopo l’avventura al Newcastle non ha più ricevuto offerte: ha provato a cercare squadra in Italia, appunto per stare vicina alla moglie Leotta, ma non ha avuto fortuna. Per questo motivo sta valutando la possibilità di ritirarsi a soli 31 anni.

Dal mese di giugno il calciatore è svincolato e la possibilità del ritiro inizia a farsi sempre più concreta: “Non ho ancora preso una decisione perché non ce n’è bisogno. Sono ancora in forma. Ho ancora tutto il potenziale e le capacità”, ha dichiarato a SPORTbible. Il portiere ha svelato che lo sport non è più in cima ai suoi pensieri, nonostante si alleni per essere pronto nel caso in cui qualche squadra lo contatti. Gli errori commessi nella finale di Champions League persa dal Liverpool contro il Real Madrid nel 2018 gli sono stati fatali. Con i Magpies, Karius è sempre stata una riserva e nella passata stagione ha giocato appena una partita da titolare, oltretutto persa per 4-1 contro l’Arsenal.

“Se una porta non si apre, allora devo essere onesto e dire a me stesso: ‘Ascolta. Ho molte altre cose che posso perseguire che mi entusiasmano, che mi divertono e in cui mi impegno’. Non penso che mi colpirebbe così duramente perché ho già attraversato questo processo negli ultimi anni”, ha riflettuto il tedesco. Che nel frattempo vive da disoccupato.