La risoluzione delle elezioni presidenziali in Libano è emersa come un risultato diretto della recente guerra in Libano, uno sviluppo che si è concretizzato essenzialmente nel contesto post-7 ottobre. Senza questa guerra e le sue conseguenze, un tale passo avanti non si sarebbe verificato nella forma attuale. Al centro di questa narrazione si colloca il discorso di Joseph Aoun, una figura celebrata a livello internazionale, che ha evidenziato punti cruciali che stanno plasmando il futuro percorso politico del Libano e ha delineato le immense sfide che il paese deve affrontare.

Tra i punti principali spiccano il consolidamento delle armi sotto il controllo dello Stato, la limitazione della responsabilità nella lotta contro Israele esclusivamente all’esercito libanese e l’imposizione di un controllo sui campi palestinesi. Questi elementi rappresentano un profondo cambiamento nella politica libanese. Secondo Aoun, il Libano potrebbe essere sul punto di implementare questi cambiamenti, tra cui il contrasto al contrabbando, lo smantellamento delle reti mafiose e il contrasto al riciclaggio di denaro. Sostenuta da appoggi internazionali, questa nuova struttura, unita alla presenza di un nuovo presidente, avvicina il Libano più che mai a un sistema di supervisione internazionale, rafforzato da un significativo coinvolgimento arabo, in particolare da parte dell’Arabia Saudita. Riyadh, dopo anni di distanziamento politico dal Libano, si sta ora riavvicinando diplomaticamente, estendendo la sua influenza dalla Siria al Libano.

Sul fronte iracheno, il Primo Ministro Mohammed Shia al-Sudani riconosce l’urgente necessità di adottare misure simili per integrare le milizie ed eliminare le armi al di fuori del quadro militare statale. La sua recente visita in Iran e l’incontro con la Guida Suprema Ali Khamenei hanno messo in evidenza questa questione come una priorità assoluta. La richiesta diretta di al-Sudani per un’assistenza iraniana, in particolare riguardo a gruppi come Kataib Hezbollah e Harakat al-Nujaba, sottolinea la sua comprensione che il successo in questo sforzo è essenziale per proteggere l’Iraq da minacce alla sicurezza dirette nelle settimane a venire.

Al-Sudani è pienamente consapevole che Israele potrebbe reindirizzare i suoi sforzi di sicurezza verso “fronti di minaccia non geograficamente adiacenti”, come Yemen, Iraq e persino Iran. Questo sviluppo colloca l’Iraq tra i punti focali chiave per potenziali confronti, portando a sfide sempre più grandi per la regione. Nel frattempo, la Giordania ha iniziato ad adattarsi ai mutevoli dinamismi regionali adottando politiche pragmatiche, come dimostrato dalla recente visita di una delegazione del governo siriano ad Amman. Questo passo riflette una strategia basata sul realismo per affrontare gli sviluppi in corso. Tuttavia, l’approccio giordano richiede anche un attento monitoraggio del sud della Siria, specialmente delle aree confinanti con la Giordania, a causa dell’attività continua in questa regione. La lotta per il controllo della geografia di Daraa si è estesa oltre l’influenza militare, includendo il controllo delle rotte del traffico di droga, rendendo l’area un campo di battaglia per più parti, tra cui milizie locali, resti del regime siriano e gruppi affiliati all’Isis.

Nel trattare la questione siriana, la Giordania deve andare oltre un approccio puramente incentrato sulla sicurezza. È essenziale una prospettiva più ampia che includa soluzioni politiche comprensive e attuabili. Questo non significa interferire negli affari siriani, ma piuttosto lavorare verso risoluzioni pratiche per le questioni persistenti, in particolare quelle riguardanti le comunità curde e druse.

Le prossime settimane saranno probabilmente segnate da escalation, con il consolidamento dei confini israeliani che assumerà nuove dimensioni, specialmente con l’avvicinarsi di una possibile amministrazione Trump. L’obiettivo più ampio di eliminare le milizie e le armi fuori dal controllo statale nella regione rimane fondamentale, ma raggiungere questo obiettivo richiederà di affrontare ostacoli significativi. Le implicazioni di sicurezza risultanti continueranno a modellare le dinamiche della regione, presentando sfide sostanziali nel prossimo futuro.