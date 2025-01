Migliaia di persone si sono riunite nel centro di Bucarest per protestare contro la cancellazione delle elezioni presidenziali. Organizzata dal partito di estrema destra Alleanza per l’Unione dei Romeni (AUR), la manifestazione è iniziata intorno alla Piazza dell’Università della città, con i partecipanti che hanno marciato verso la sede del governo per esprimere il loro malcontento per la decisione della Corte costituzionale del Paese. I manifestanti sono arrivati da tutto il Paese e dall’estero per partecipare alla manifestazione