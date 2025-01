“E poi c’è Sinner, che mi dà sollievo nella vita“. Parlava così Oliviero Toscani solo qualche mese fa, quando durante un’intervista al Corriere della Sera raccontava le sue giornate in casa per via della grave malattia che lo aveva colpito. Il celebre fotografo è morto oggi all’età di 82 anni, soffriva appunto di una patologia rara: l’amiloidosi. Era solo agosto scorso quando parlava dei suoi passatempi preferiti sulla poltrona di casa: dalle partite della sua amata Inter ai match del calcio inglese, fino appunto a Jannik Sinner. “Si vede dallo sguardo che è un ragazzo profondo. Devi fermare quell’attimo lì negli occhi, esprime onestà e capacità“, diceva Toscani.

Sinner oggi è impegnato a Melbourne negli Australian Open: ha vinto il suo match d’esordio contro il cileno Nicolas Jarry. Quando ad agosto fu pubblicata quella intervista il tennista numero 1 al mondo si trovava invece a New York, impegnato in un altro torneo dello Slam: gli Us Open 2024 che poi avrebbe vinto battendo in finale Taylor Fritz. Sinner non rimase indifferente alle parole di Toscani e rispose con un videomessaggio: “Ciao Oliviero, sono molto onorato di far parte delle tue giornate”. L’altoatesino concluse il suo saluto con una battuta: “Ho anche saputo che sei dell’Inter e diciamo che non siamo tanto d’accordo – visto che il tennista è tifoso del Milan – ti mando un grandissimo abbraccio”.