Buffon, Del Piero e Pirlo che tornano all’Allianz Stadium. Il grande ritorno di questo leggendario trio che ha fato la storia della Juventus. La loro presenza ha entusiasmato il pubblico, ma non come le star del web. Gli appalusi più calorosi alle finali della Kings League sono stati concessi ai content creators nella sfida andata in scena durante l’intervallo di Brasile-Colombia. L’esempio lampante della deriva di questo para-torneo creato dall’ex Barcellona Gerard Pique: un evento-show, che con il calcio e lo sport non ci azzecca davvero nulla.

Un’ovazione per esempio se l’è presa Sergio Cruz, a segno dopo aver messo a sedere un certo Iker Casillas. E soprattutto Blur, il più acclamato di tutti: lo youtuber si è preso gioco di Buffon, battendolo con un cucchiaio su rigore. Sono stati loro a mandare su di giri un pubblico di certo differente da quello abituato a popolare gli stadi italiani. Niente cori, ma tanti applausi a celebrare le migliori giocate, indipendentemente dalla maglia indossata. Un’atmosfera di grande festa con un brutto neo: i fischi all’inno colombiano, poco prima del calcio d’inizio.

L’ingresso in campo delle due squadre è stato aperto da un concerto. La voce di Mahmood, sulle note di “Soldi“ ha fatto da colonna sonora alla sfilata sul terreno di gioco di Brasile e Colombia. Giochi di luce, fiamme e fumo hanno caratterizzato un avvicinamento al match che ha avuto nel concerto di Mahmood l’apice. Più spettacolo che una partita di pallone. In questo torneo di calcio a 7, il calcio vero non c’entra nulla, ma tutto gira intorno a pagliacciate e clic portati dai vari YouTuber e influencer coinvolti. Sugli spalti c’erano molti giovani per vedere dal vivo i loro creators preferiti, ma anche diversi appassionati che di partite ne hanno viste in numero superiore, presenti a Torino per ammirare dei grandissimi ex calciatori. Comunque la risposta del pubblico è stata netta: la vera attrazione erano le web star.