La Groenlandia ha un grosso problema di immagine: nelle mappe sembra che sia grossa quanto l’Africa intera, ma non è così. È una distorsione del metodo usato per rappresentarla, la “proiezione di Mercatore”. In realtà, l’area della Groenlandia è meno del 10% di quella dell’Africa. Del resto, il nome stesso di “Greenland” (“Terra Verde”) è un po’ un imbroglio. Era stato inventato dal primo Europeo che c’è arrivato, il Vichingo Erik il Rosso, che aveva scelto questo nome probabilmente per attirare colonizzatori dalla Norvegia.

Ma la Groenlandia non è verde: è un gigantesco crostone di ghiaccio con un po’ d’erba ai bordi. Se ne sono accorti i Norvegesi che ci sono andati ad abitare nel Medio Evo e che, poveracci, sono morti di fame e di freddo. Ma rimane oggi la leggenda persistente che era veramente “verde” a quell’epoca e questo proverebbe che il riscaldamento globale moderno non è niente di preoccupante. Peccato che se la Groenlandia fosse stata veramente senza ghiaccio nel Medio Evo, il livello del mare globale sarebbe stato almeno sette metri più alto di oggi. E immaginatevi che razza di acqua alta avrebbero visto i Veneziani di quell’epoca!

Così, perché mai Donald Trump si sarebbe messo in testa di annettere la Groenlandia agli Stati Uniti? Ha fatto lo stesso errore di Erik il Rosso? Oppure si è fatto ingannare dalle mappe che ha visto? In realtà, non sembra che nessuno negli Stati Uniti abbia gran voglia di trasferirsi in Groenlandia a morire di freddo, non importa quanto sia verde o grande. Più che altro si parla di “immense risorse minerali”, soprattutto petrolio, che la Groenlandia conterrebbe.

Ma esistono veramente queste risorse? Del petrolio in Groenlandia si parla da almeno 20 anni, quando Jean Laherrere, uno dei più grandi esperti di petrolio al mondo, criticò certe stime troppo ottimistiche dell’USGS (United States Geological Survey) dicendo, più o meno, “guardate che dalla Groenlandia non si tirerà fuori nulla perlomeno nei prossimi vent’anni”. E aveva perfettamente ragione: da allora a oggi, in Groenlandia nessuno ha estratto nemmeno un litro di petrolio. Può darsi che ce ne sia un po’ sotto la coltre di ghiaccio, ma chi si potrebbe mettere all’anima lo sforzo di estrarlo con tutti costi e le incertezze del caso, considerando anche le condizioni meteorologiche proibitive? E considerando anche che fra un paio di decenni il petrolio come fonte di combustibili sarà altrettanto obsoleto del carbone per le locomotive a vapore.

Non sarebbe la prima volta che i politici si lanciano in imprese assurde sulla base di valutazioni fantasiose. Vi ricordate la storia delle “immense risorse di petrolio” che si diceva esistessero nella regione del Caspio? Si diceva che fossero talmente grandi da poter essere definite una “Nuova Arabia Saudita”. È possibile che i 20 anni di occupazione militare dell’Afghanistan, con tutti i disastri annessi e connessi, siano stati il risultato dell’idea che era necessario far passare un oleodotto dall’Afghanistan per accedere al petrolio del Caspio. Ma la Nuova Arabia Saudita si è rivelata piuttosto una nuova Araba Fenice. Non che non ci sia petrolio in quella zona, ma niente di paragonabile alle fantasiose proiezioni degli anni 1990.

Lo stesso vale per discorsi ancora più fantasiosi a proposito delle “immense risorse minerali” in Ucraina. Si parla di un valore di 15mila miliardi di dollari (o anche 26 mila). Ma esistono veramente queste risorse? E quanto costerebbe estrarle? Chi lo sa?

In sostanza, queste storie di “immense risorse minerali” sono più che altro scuse per portare soldi all’industria militare e prestigio ai politici. Questo è probabile che Trump lo capisca benissimo. Più che altro, la Groenlandia è un bersaglio facile con solo 56.000 abitanti (si, avete letto bene, più o meno la stessa popolazione di Vercelli) e darebbe a Trump il prestigio di avere aggiunto un nuovo Stato, il 51esimo, agli Usa. Un tantino brutale come logica, ma così vanno le cose nel mondo di oggi.