Un velista, un operaio frontaliere e il titolare di un’autoscuola, tutti e tre del Verbano-Cusio-Ossola e appassionati di montagna. Si chiamavano Matteo Auguadro, Enzo Bonini e Matteo Lomazzi le tre vittime della valanga che ha travolto cinque escursionisti sulla Punta Valgrande, cima delle Alpi Lepontine al confine tra il Piemonte e la Svizzera, nel territorio comunale di Trasquera.

Auguadro, 48 anni, era un velista professionista: nel settembre del 2022, come prodiere dell’equipaggio di Vesper, ha vinto il titolo mondiale nella categoria Maxi Yacht Rolex Cup nelle acque di Porto Cervo. Dal 2004 al 2007 ha fatto parte dell’equipaggio di Mascalzone Latino. Sposato, lascia moglie e due figli.

Gaudenzio “Enzo” Bonini, il più anziano dei tre, aveva 65 anni: originario di Ghiffa (Vco), era il titolare dell’autoscuola “Corna” a Verbania e trascorreva il tempo libero al Circolo canottieri di Intra, nel capoluogo. Matteo Lomazzi invece era il più giovane: verbanese, classe 1990, lavorava come operaio frontaliere. Sul suo profilo Instagram, ricco di foto di cime innevate, si descrive come “runner, ciclista e amante della montagna”: sabato era tornato da un giro su due ruote in Svizzera, di cui aveva postato le foto sui social.