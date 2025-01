Immediatamente dopo la nota del ministero della Giustizia – con il ministro Carlo Nordio ha chiesto la revoca del carcere per l’ingegnere iraniano arrestato a Malpensa – Teheran esulta. “Mohammad Abedini tornerà in Iran tra poche ore”, ha annunciato l’ufficio stampa del ministero della Giustizia iraniano, secondo quanto riporta l’Agenzia di stampa della Repubblica Islamica (Irna).

Teheran rende noto che l’arresto, avvenuto lo scorso 16 dicembre nell’aeroporto lombardo, “è stato dovuto a un malinteso“. Ma grazie “grazie al monitoraggio del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica e ai negoziati tra le unità competenti del Ministero dell’Intelligence della Repubblica Islamica dell’Iran e i servizi segreti italiani – riporta ancora Irna – il problema è stato risolto e ha portato al suo rilascio e al suo ritorno”.

Sull’ingegnere svizzero-iraniano pende una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, con l’accusa di aver fornito ai Pasdaran iraniani componenti elettronici usati per realizzare un attentato contro militari in Giordania. La sua vicenda è strettamente legata a quella di Cecilia Sala, giornalista italiana arrestata a Teheran il 19 dicembre e liberata mercoledì scorso dopo venti giorni di reclusione nel famigerato carcere di Evin.

Nordio ha però fatto sapere oggi che i reati di cui Abedini è accusato “non trovano corrispondenza” nell’ordinamento italiano e, pertanto, “non ci sono le condizioni per l’estradizione negli Usa”. Un passo, quello del ministro, arrivato a una settimana esatta dal volo a sorpresa della presidente del Consiglio in Florida: qui, a Mar-a-Lago, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente eletto Donald Trump.