Quattro allenatori licenziati in dodici mesi, esattamente in 359 giorni, dall’addio a José Mourinho a Roma il 16 gennaio 2024 all’esonero definito “brutale” dai media inglesi di Sean Dyche (nella foto) all’Everton il 9 gennaio 2025, poche ore prima del match di FA Cup contro il Peterborough: è lo strano record del gruppo Friedkin, la proprietà americana che possiede, nel calcio, anche il francese Cannes. L’Everton, affidato per il match di Coppa d’Inghilterra alla bandiera Leighton Baines, tecnico dell’Under 18 e al capitano Coleman – è andata bene, 2-0 e approdo al quarto turno -, potrebbe richiamare lo scozzese David Moyes, coach dei Toffees dal 2002 al 2013. Un’operazione, questa, fotocopia del ritorno di Claudio Ranieri alla guida della Roma: quando mancano le idee e il sistema degli algoritmi tanto caro ai Friedkin s’inceppa, la via di salvezza è la mozione degli affetti.

C’è qualcosa di paradossale in questa vicenda. Il gruppo americano è legato mani e piedi alla Retexo, fondata da Charles Gould, sede a Los Angeles, 10mila chilometri e svariati fusi orari di differenza rispetto l’Europa. La società, sull’home page del sito, si presenta così: “Siamo il principale fornitore di intelligence e partner del mercato del calcio. Le nostre soluzioni, basate sui dati, ottimizzano lo sviluppo dei giocatori, il trading dei giocatori, le alte prestazioni e la crescita commerciale, assicurando che i nostri clienti raggiungano l’apice delle operazioni sportive e capitalizzino le opportunità strategiche”. Il quadriennio di gestione della Roma e queste prime tre settimane di guida dell’Everton lasciano però perplessi.

Quattro allenatori bruciati in 359 giorni autorizzano a diffidare della gestione affidata esclusivamente ai numeri. Quale algoritmo ha deciso che Daniele De Rossi dovesse essere messo alla porta, tre mesi dopo il prolungamento del contratto fino al 2027 e dopo appena quattro gare di campionato? Quale numero ha portato Ivan Juric sulla panchina della Roma, dove i 54 giorni di gestione del tecnico croato si sono rivelati un disastro? E perché bruciare un coach tre ore prima di una partita, come accaduto nel caso di Dyche? È vero che il manager dell’Everton era al collasso – un unico successo nelle ultime undici gare di campionato, sedicesimo posto in Premier, nessun tiro in porta nel match perso 1-0 sabato a Bournemouth -, ma il licenziamento poteva essere eseguito dopo il turno di FA Cup, anche e soprattutto per una questione di stile.

L’american way non va però per il sottile. Dan Friedkin, pilota d’aerei, va dritto per la sua strada, lasciando spesso terra bruciata alle spalle. L’Everton è nel suo portafoglio dal 19 dicembre 2024 e rispetto alla situazione romana, potrà almeno celebrare, nel 2025, l’inaugurazione del nuovo stadio. Avrebbe voluto chiudere la stagione con Dyche prima di cambiare manico, ma la classifica allarmante in Premier ha costretto l’imprenditore statunitense a intervenire. Nelle quarantotto ore che hanno preceduto la gara di FA Cup, c’è stato un confronto con Dyche: l’esonero poche ore prima di scendere in campo contro il Peterborough lascia intendere che la cosa sia sfuggita di mano.

La questione-Everton s’inquadra in un discorso più ampio. La Premier sta prendendo abitudini italiane: sono già saltate, al giro di boa, sei panchine. Il Manchester United ha licenziato Ten Hag e arruolato il portoghese Amorim. Nel Wolverhampton, staffetta O’Neil–Pereira. Nel Leicester, Cooper-Van Nistelrooy. Nel Southampton, Martin-Juric (e la posizione del croato, con i Saints ultimissimi, è già traballante). Nel West Ham, Lopetegui-Potter. L’avvento delle proprietà straniere ha prodotto anche questo cambiamento: il vecchio calcio inglese era infatti meno incline agli esoneri. Lo sbarco dei Friedkin è in linea con le nuove tendenze: in attesa dei successi, la ricetta migliore resta quella, antica, di cacciare l’allenatore. Con la benedizione degli algoritmi.