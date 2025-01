Se c’è una squadra scatenata sul calciomercato, questa è il Como. Il progetto prosegue, nonostante una classifica al momento deficitaria: la fiducia nei confronti di Fabregas è rimasta, la voglia di investire pure. O non sarebbero arrivati nell’ordine: il giovane Diao, attaccante, per 11 milioni di euro dal Betis Siviglia; Fresneda, terzino più esperto dello Sporting in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni; Butez dell’Anversa, portiere acquistato per 3 milioni di euro. Già 14 milioni spesi e 10 potenzialmente impegnati: cifre importanti a cui si aggiungeranno altri esborsi. Perché non solo piace la stella del Deportivo, Yeremay (esterno sinistro ventiduenne su cui grava una clausola contrattuale di 20 milioni di euro), ma interessa soprattutto Marcus Rashford del Manchester United. La notizia è trapelata in queste ultime ore, fa specie pensare che in Italia il giocatore sia conteso da tre squadre: Milan, Juventus e Como. Senza nessun particolare vantaggio.

Proprio così: la proprietà indonesiana è disposta a spendere senza battere ciglio per l’esterno inglese, che è in rotta con Amorim e che per la prima volta potrebbe cambiare squadra in carriera dopo una vita allo United. Ed è disposta a spendere forse anche più di Milan (l’altra veramente più interessata) e Juventus (che ha sondato il terreno). Il suo ingaggio da qui a fine anno balla tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti: mentre i rossoneri vorrebbero chiedere un contributo, i biancoblù potrebbero anche decidere di pagarli interamente. Lo hanno detto molto chiaramente mercoledì al fratello agente, che in questi giorni è in Italia per capire le intenzioni dei vari club, prima di volare verso la Spagna per fare altrettanto. Il classe ‘97 vuole valutare con calma ogni opzione, consapevole che l’addio al Manchester sia la cosa migliore per lui: il Como ci pensa molto seriamente, puntando anche sui buoni uffici di Varane che è ambasciatore del club ma soprattutto ex compagno dell’attaccante. Problemi? Pochi, se non uno in particolare: quello del passaporto. Che potrebbe impedire il tesseramento di Dele Alli.

La regola

L’ex Tottenham si sta infatti allenando da qualche settimana con Fabregas: deve recuperare la forma e poi si capirà se potrà essere un’opzione. Ma il regolamento sul tesseramento dei giocatori extracomunitari è stringente in Italia, e di fatto dovrà portare a una scelta se Rashford dovesse dire di sì (scelta che, si può dire senza troppi giri di parole, sarebbe scontata e porterebbe al giocatore dello United). Questo il dettaglio:

– le società che hanno più di due calciatori professionisti extracomunitari, possono tesserare un numero massimo di due calciatori extracomunitari (di cui uno a condizione che abbia giocato nella sua Nazionale nei dodici mesi precedenti il tesseramento)

– le società che hanno uno o due calciatori extracomunitari, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori extracomunitari

– le società che non hanno calciatori extracomunitari potranno tesserare fino a un massimo di tre calciatoriextracomunitari provenienti dall’estero

A questa regola, però, esistono delle postille:

– gli svizzeri sono considerati calciatori comunitari

– gli inglesi e gli albanesi possono essere tesserati possono usufruire di un posto supplementare a testa (un albanese e un inglese). Se in rosa ci sono già giocatori di quelle nazionalità, i nuovi ingressi verranno considerati come extracomunitari

Il caso del Como

Cosa vuol dire questo? Che il Como potrà considerare uno dei due inglesi come giocatore ‘comunitario’. Per l’altro, non ci sarebbe spazio. Non solo, a tutta questa casistica vanno aggiunti i giocatori con doppio passaporto, come per esempio Matic. Il centrocampista ex Roma è nel mirino del club da diverso tempo: è serbo, ma il suo arrivo non comporterebbe stravolgimenti particolari perché è in possesso anche della nazionalità slovacca, che lo rende appunto comunitario. Rashford–Como, quindi, si può senza dubbio fare, e non è fantamercato. Si tratta ‘solo’ di dirimere le questioni contrattuali. Ma in questo, la proprietà lombarda ha già avuto modo di stupire.