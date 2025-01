Il 29 dicembre scorso, a più di dieci giorni dalla liberazione di Cecilia Sala, la famiglia ha contattato Elon Musk. Secondo quanto ricostruito dal giornale online il Post, il tycoon ha svolto un ruolo nelle trattative sulla detenzione della cronista in Iran e ha avuto informazioni sulle sue condizioni. Secondo la Repubblica, si è trattata di una delle svolte nelle trattative per arrivare alla scarcerazione.

Dopo la visita di Giorgia Meloni a Donald Trump a Mar-a-Lago, che aveva fatto sperare in una risoluzione della vicenda, il Post scrive che la madre di Sala, Elisabetta Vernoni, ha fatto arrivare la sua gratitudine a Musk tramite il suo portavoce in Italia Andrea Stroppa. Sempre secondo quanto scritto dal giornale online, Vernoni ha promesso a Musk di preparagli un piatto della cucina italiana a sua scelta durante la sua prossima visita in Italia. Musk ha risposto, sempre tramite Stroppa, accettando l’offerta e dichiarando che “mangerà qualsiasi cosa Vernoni preparerà per lui”. Ieri 8 gennaio, subito dopo la liberazione della giornalista di Chora Media e il Foglio, Musk ha celebrato la liberazione di Cecilia Sala con un piatto di pasta, un’immagine creata tramite l’intelligenza artificiale e condivisa su X da Stroppa.