“Ho trovato Cecilia stanca, ha bisogno di riposare. Abbiamo registrato un episodio del suo podcast Stories, che uscirà tra un’ora, in cui racconta come ha vissuto questo periodo, i giorni di isolamento. La cosa più difficile per lei è stata il silenzio, non poter parlare con nessuno. Questa esperienza l’ha provata emotivamente, ma è pronta a tornare al lavoro“. Queste le parole di Mario Calabresi, direttore di Chora Media, lasciando la casa di Cecilia Sala a Roma. Il giornalista ha rassicurato sullo stato di salute della reporter, spiegando che, nonostante le difficoltà affrontate durante l’isolamento, Cecilia è serena e determinata a riprendere il suo lavoro. “Non intende fare dichiarazioni pubbliche, ma ha riflettuto molto su quanto accaduto”, ha aggiunto Calabresi.