Perché un’occidentale dovrebbe andare a vivere in Arabia Saudita? La prima risposta è lampante: il denaro. È proprio con questo che l’Al-Hilal, il club campione in carica della Saudi Pro League, vorrebbe convincere il centrocampista dell’Inter e della Nazionale Nicolò Barella a lasciare l’Italia per trasferirsi nella terra dove molti altri calciatori e allenatori si stanno godendo macchine di lusso, cene stellate e resort da favola.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’assalto al calciatore avverrà tra 6 mesi, giusto in tempo per presentarsi negli Usa al Mondiale per Club (l’Al-Hilal prenderà parte alla competizione in quanto vincitrice della Champions League araba 2021) con quello che sarebbe l’ennesimo colpo di mercato del calcio arabo. Il club sta riflettendo sulla possibilità di prelevare a parametro zero la stella del Liverpool Mohamed Salah con la partenza sempre più probabile Neymar a seguito dell’ennesimo infortunio. Il sogno dei sauditi è chiaro: Salah in attacco, con Barella ad affiancare l’ex Lazio Milinkovic-Savic a centrocampo. Il 27enne sardo andrebbe a rinforzare ulteriormente una squadra che ha già diversi top player, compreso l’ex Napoli Koulibaly in difesa.

Il rifiuto di Barella

Tuttavia, neanche i 18 milioni di stipendio (circa il triplo di quanto percepisce oggi in nerazzurro) hanno convinto Barella a lasciare l’Inter. La mezzala non vuole nemmeno prendere in considerazione offerte provenienti dai più grandi club europei: a Milano si sente realizzato. La sua Inter è ora chiamata a reagire al derby perso in rimonta contro il Milan nella finale di Supercoppa Italiana 2025. Lui è il vicecapitano della squadra, il ruolo gli piace e punta a vincere ancora lo scudetto in nerazzurro. L’Arabia Saudita non è nei suoi pensieri ed è difficile credere che le sue idee possano cambiare a fine campionato.